Освітньо-виховний процес на всій території України повинен здійснюватися державною мовою

Лариса Ніцой Письменниця

Лариса Ніцой

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв / Главком Мітинг на захист української мови. Київ, 2017 рік

Дорогі друзі! Мені потрібна Ваша допомога.

Прошу всіх небайдужих прийти у вівторок 30 травня на 16.00 до Міністерства освіти, Київ, проспект Перемоги, 10 і бути присутніми під час важливого засідання.

Справа в тому, що Комітет освіти Верховної Ради разом з Міністерством освіти заповзялися завалити в Законі про освіту статтю «Мова освіти».

Я член робочої групи, яка була сформована ще минулого року, коли зчинився скандал навколо Законопректу про освіту, який подало Міністерство освіти до Верховної ради. В статті про мову освіти закладені неприпустимі речі: двомовність у школах, мови меншин у вишах, ні слова не йдеться про освітній процес українською мовою поза уроками, не йдеться про відповідальність учителів-сепартистів. На мою вимогу (а потім дякувати, підключилися небайдужі активісти фейсбуку, отже, на нашу вимогу) до Міністрества освіти внести правки в їхній законопроект, вони внесли - їхні правки нічого не міняють.

Ми не опустили руки і звернулися до народних депутатів, щоб вони подали наші правки, і ті відгукнулися. Наші правки подані до Верховної ради і повинні були б розглядатися на засіданнях робочої групи, які скликає Комітет освіти.

Засідань робочих груп було два. Правок ми не розглядали. На обох засіданнях робочу групу трамбували катками, що ми повинні погодитися на правки Міністерства освіти. Як важку артилерію запустили меншини, які не хочуть допустити збільшення кількості уроків українською мовою в школах для меншин і розповідають про їхню дискримінацію. Меншини, захисники меншин, народні депутати, комітет освіти, міністерство освіти, і на жаль деякі громадські організації із захисту української мови, - всі тиснуть на нас, що ми повинні дійти консенсусу - але по-їхньому консенсус - це коли ми погодимося на правки Міністерства.

На останньому засіданні робочої групи я поставила питання руба перед головуючим, нардепом Співаковським, чому ми не розглядаємо наших правок. Співаковський засідання закрив і послав нас домовлятися з Міністрством освіти. 30 травня о 16.00 буде ця нарада в міністерстві.

Біда полягає в тому, що в цю Робочу групу входять деякі громадські організації, які завжди позиціонували себе «патріотичними». Однак, вже не вперше у відповідальні моменти вони «зливають» українські інтереси. Як це відбувається я писала на своїй сторінці у ФБ «Як в Україні закони зливають. частина 1, 2, 3, 4» Ця «громадськість» уже заявила на обох робочих групах, що треба підтримати правки Міністерства», бо це вона їх і готувала. Вони будуть присутні 30 травня на спільному засіданні в Міністерсві.

Дорогі друзі, мені потрібне підкріплення. Я не знаю, чи Ви поміститеся в зал Міністерства. Скоріш за все, ви будете стояти надворі. Але, знаючи, що Ви тут, перед дверима, я сподіваюся, їм буде складніше морально чинити це ганьбище з освітою України.

Ці правки, які ми з Вами відстоїмо, Міністерство освіти подасть Комітету освіти, а те, 7 червня внесе їх для голосування Верховною Радою у другому читанні, яке відбудеться 11 червня.

ДРУЗІ! НЕ ЗАЛИШАЙТЕ МЕНЕ ОДНУ!

Що ми вимагаємо.

Керуючись ст. Конституції України 10, де говориться, що держава Забезпечує функціонування Української мови у ВСІХ сферах життя на ВСІЙ території України, та гарантує вільний розвиток мов меншин, а також ст. 53 «Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону ГАРАНТУЄТЬСЯ (а не забезпечується) право на навчання рідною мовою ЧИ(на вибір) на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах АБО (на вибір) через національні культурні товариства, а також Роз'ясненням Конституційного суду «У державних і комунальних навчальних закладах поряд з державною мовою відповідно до положень Конституції України, зокрема частини п'ятої статті 53, та законів України, в навчальному процесі МОЖУТЬ (а не обов'язково) застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.»,а також керуючись Рамковою конвенцією захисту національних меншин ст. 13 яка гарантує меншинам право на свТорення закладів з навчанням мовами меншин, але не накладає жодних фінансових зобов'язань на державу, - українці на законних правах можуть висунути вимогу про освіту українською мовою у всіх закладах освіти, а вивчення чи навчання мовами національних меншин гарантувати меншинам у культурних товариствах, однак, поважаючи свої корінні народи, розуміючи традицію, яка склалася в українській освіті та бажаючи дійти компромісу та узгодженого рішення,

ВИМАГАЄМО від міністерства освіти та комітету освіти проявити державницьку позицію, врахувати всі загрози, які вже принесла Україні війна на сході та передбачити ризики на майбутнє і затвердити такі компромісні правки: Весь освітньо-виховний процес на всій території навчальних закладів та під час позакласних заходів здійснюється державною мовою. Освіта у вишах та професійно-технічних закладах - державною мовою. У загально-освітніх закладах з навчанням мовою національних меншин гарантується вивчення мови національної меншини як інваріантної складової, а також кількох дисциплін мовою меншини за рахунок варіативної складової навчальних планів.

Джерело: блог Лариси Ніцой

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