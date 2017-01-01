Патріоти з Міносвіти скасували курси української мови та історії у вишах

Лариса Ніцой Письменниця

Лариса Ніцой

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українська мова

Ну-ну. Кажете Міністерство освіти прогресивне і патріотичне? Особливо патріотичне

Міністерство освіти скасувало обов'язкові курси української мови та сторії України у вишах, бо ці предмети, бачте, переобтяжують студентів, а викладачі читали одне й теж невмотивовано. Просто круть! То вмотивуйте! То зобов'яжіть зробити ці спецкурси особливо цікавими!

Нафіг. Нафіг з вишів українську мову і українську історію. Нєча мозгі парити такою єрундою.

«Обов'язкова фізкультура, обов'язкова українська мова, ОБЖД, вступ до екології, право, повторення шкільного курсу з історії України – це ті предмети, які перевантажували програму, які зазвичай викладачами читалися з року в рік одне й те ж саме, невмотивовано. І очевидно через це студенти втрачали до навчання. І ми скасували такі обов'язкові дисципліни…», – Інна Совсун.

Друзі! Це неприпустимо! Мову вдосконалювати ніколи не буває зайве! Історію своєї країни знати ніколи не буває зайве! Це два кити з поміж інших, на яких будується державність!

В інших країнах, кругом працюють державні і приватні мовні курси. Прописані законами і державними програмами. Ми скасовуємо навіть ті крихти, які були у деяких вишах, замість того, щоб їх запроваджувати! запроваджувати додаткові курси для студентів, учителів, викладачів, щоб вдосконалюватися!

Чи нам уже не треба вдосконалювати? Мова і так у нас досконала? Особливо, мова.

Натомість в Закончик про освіту, який пропихнуло міністерство, вони вклали у 7 статтю маленький пунктик. ВИВЧЕННЯ МОВИ МЕНШИНИ (у ВНЗ та професійних закладах), як дисципліни, в достатньому обсязі для ПОДАЛЬШОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. А курси української мови з вишів - нафіг.

Ну що це таке, я Вас питаю?

Джерело: блог Лариси Ніцой

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