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    Думки вголос

    Патріоти з Міносвіти скасували курси української мови та історії у вишах

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Сьогодні, 12:18
    • Розсилка
    Українська мова
    Українська мова

    Ну-ну. Кажете Міністерство освіти прогресивне і патріотичне? Особливо патріотичне

    Міністерство освіти скасувало обов'язкові курси української мови та сторії України у вишах, бо ці предмети, бачте, переобтяжують студентів, а викладачі читали одне й теж невмотивовано. Просто круть! То вмотивуйте! То зобов'яжіть зробити ці спецкурси особливо цікавими!

    Нафіг. Нафіг з вишів українську мову і українську історію. Нєча мозгі парити такою єрундою.

    «Обов'язкова фізкультура, обов'язкова українська мова, ОБЖД, вступ до екології, право, повторення шкільного курсу з історії України – це ті предмети, які перевантажували програму, які зазвичай викладачами читалися з року в рік одне й те ж саме, невмотивовано. І очевидно через це студенти втрачали до навчання. І ми скасували такі обов'язкові дисципліни…», – Інна Совсун.

    Друзі! Це неприпустимо! Мову вдосконалювати ніколи не буває зайве! Історію своєї країни знати ніколи не буває зайве! Це два кити з поміж інших, на яких будується державність!

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    В інших країнах, кругом працюють державні і приватні мовні курси. Прописані законами і державними програмами. Ми скасовуємо навіть ті крихти, які були у деяких вишах, замість того, щоб їх запроваджувати! запроваджувати додаткові курси для студентів, учителів, викладачів, щоб вдосконалюватися!

    Чи нам уже не треба вдосконалювати? Мова і так у нас досконала? Особливо, мова.

    Натомість в Закончик про освіту, який пропихнуло міністерство, вони вклали у 7 статтю маленький пунктик. ВИВЧЕННЯ МОВИ МЕНШИНИ (у ВНЗ та професійних закладах), як дисципліни, в достатньому обсязі для ПОДАЛЬШОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. А курси української мови з вишів - нафіг.

    Ну що це таке, я Вас питаю?

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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