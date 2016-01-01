Про дітей та героїв АТО

Лариса Ніцой Письменниця

Лариса Ніцой

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Останнім часом мене запрошують все частіше до старших учнів

Учителі просять, щоб «розповіла про мову і взагалі про все»…

Переді мною сотня пар дитячих допитливих, розумних, жвавих очей. Про мову поговорили, почали про все:

- Діти, як ви вважаєте, наші захисники в АТО – це герої?

- Тааак! - дружна відповідь.

- Ми зараз з Вами сидимо в теплій школі, за вікном летять сніжинки, у вас у кожного є телефон і ви можете зайти у вайфай, повисіти в інтернеті, в їдальні вже пахне смачний обід і коридорами розходиться дух свіжої випічки. Ми з Вами сміємося з малюнків у книжці, а потім ви побіжете додому, ковзаючись і перекидаючись сніжками. Увечері ви зберетеся родиною… Кому ми завдячуємо цим простим щастям?

- Нашим воїнам в АТО – дружна відповідь.

- Як гадаєте, можуть вони зараз покласти зброю і сходити на виставку картин Марії Приймаченко?

- Нііі! - сміються діти.

- Як гадаєте, вони зараз сидять в окопі на м’яких диванах?

- Нііі!

- Може вони перемикають пультом канали телека?

- Ні.

- Може вони зараз набирають собі теплу ванну і вибирають яку піну в неї налити?

- Ні, - учні вже не сміються.

- Може вони, скучивши за своїми рідними, можуть їх гукнути і обняти?

- Ні.

- Ради кого ці герої відмовилися від таких простих і зручних речей? Таких звичних, повсякденних і приємних?

- Ради нас, ради нашої країни, - розуміють діти.

- Але ж наші захисники могли цього і не робити, правда? Сиділи б собі в теплій хаті… Але вони так не змогли.

Діти мовчать. - Як Ви гадаєте, Ви могли б відмовитися від однієї, всього однієї, не так, як наші бійці - від усього, а від однієї зручності у своєму житті?

- Тааак.

- А якби Ви дізналися, що ця зручність виготовлена в росії, через яку у нас усі проблеми, Відмовилися б?

- Тааак! – гукають з подвійною силою діти.

- Тоді відмовтеся від російського Вконтактє!

- Ніііі! – грянуло в залі. І всі засміялися. З сотні пар дитячих очей, розумних, начитаних, допитливих, жвавих тільки двоє глянули на мене уважно і промовчали.

Джерело: блог Лариси Ніцой

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