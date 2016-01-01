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    Думки вголос

    Про дітей та героїв АТО

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Сьогодні, 10:15
    • Розсилка

    Останнім часом мене запрошують все частіше до старших учнів

    Учителі просять, щоб «розповіла про мову і взагалі про все»…
    Переді мною сотня пар дитячих допитливих, розумних, жвавих очей. Про мову поговорили, почали про все:
    - Діти, як ви вважаєте, наші захисники в АТО – це герої?
    - Тааак! - дружна відповідь.
    - Ми зараз з Вами сидимо в теплій школі, за вікном летять сніжинки, у вас у кожного є телефон і ви можете зайти у вайфай, повисіти в інтернеті, в їдальні вже пахне смачний обід і коридорами розходиться дух свіжої випічки. Ми з Вами сміємося з малюнків у книжці, а потім ви побіжете додому, ковзаючись і перекидаючись сніжками. Увечері ви зберетеся родиною… Кому ми завдячуємо цим простим щастям?
    - Нашим воїнам в АТО – дружна відповідь.
    - Як гадаєте, можуть вони зараз покласти зброю і сходити на виставку картин Марії Приймаченко? 
    - Нііі! - сміються діти.
    - Як гадаєте, вони зараз сидять в окопі на м’яких диванах? 
    - Нііі! 
    - Може вони перемикають пультом канали телека?
    - Ні.
    - Може вони зараз набирають собі теплу ванну і вибирають яку піну в неї налити?
    - Ні, - учні вже не сміються.
    - Може вони, скучивши за своїми рідними, можуть їх гукнути і обняти?
    - Ні.
    - Ради кого ці герої відмовилися від таких простих і зручних речей? Таких звичних, повсякденних і приємних?
    - Ради нас, ради нашої країни, - розуміють діти.
    - Але ж наші захисники могли цього і не робити, правда? Сиділи б собі в теплій хаті… Але вони так не змогли.

    Діти мовчать.

    - Як Ви гадаєте, Ви могли б відмовитися від однієї, всього однієї, не так, як наші бійці - від усього, а від однієї зручності у своєму житті? 
    - Тааак.
    - А якби Ви дізналися, що ця зручність виготовлена в росії, через яку у нас усі проблеми, Відмовилися б?
    - Тааак! – гукають з подвійною силою діти.
    - Тоді відмовтеся від російського Вконтактє!
    - Ніііі! – грянуло в залі. І всі засміялися.

    З сотні пар дитячих очей, розумних, начитаних, допитливих, жвавих тільки двоє глянули на мене уважно і промовчали.

    Джерело: блог Лариси Ніцой

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