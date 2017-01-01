Закон про мовні квоти на ТБ. Як надурили українців

Лариса Ніцой Письменниця

Лариса Ніцой

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Законопроект 5313 Про мову на телебаченні. Його ухвалили. Плачу з горя. Це чергове ганьбище для українського народу

Нам відгризли шматочок навіть не пирога, нам кинули надгризочок обгризеної кісточки і наказали з телевізора радіти. Наказали плескати в долоньки і пританцьовувати, бо українців ощасливлено.

Слухала Верховну Зраду. Парубій: «Цей законопрект – це прорив, це порятунок нації, це європейський закон».

Серйозно???? Гади. Гади придумали собі мантру, що вони щось порятували і вірять у цю мантру. Блін. Вони вірять у те, що кажуть!!!!

Вірус. У стінах Верховної Ради живе вірус, який поражає їхній мозок.

Немає в цьому Законі ніяких 75% української мови. Це фікція. Цей закон запроваджує на багато років мовну шизофренію. І української мови там, якщо взяти і почитати, а не слухати, що вони кажуть, краплинки.

Я була на засіданні комітету і слухала правки. Йокелемене. Надурили, сказали, що врахують, голосували (!) і не врахували частину правок. Де вони, я Вас питаю? Читаю порівняльну таблицю - їх немає. Триндець.

Цікаво, що там уже ящик чи ЗМІ кажуть, «Ура, щастя»? Для кого?

Української мови 75% і 25% російською. Більше про ці 25% нічого не говориться. Вони російською. Крапка. Їх в законі прописали і не чіпають. А от 75 українських відсотків розкладено по російських поличках. Виявляється:

ШИЗА ПЕРША. Під час цих 75% українською мовою можна розмовляти російською всім учасникам передачі (гостям, експертам, героям сюжетів, політикам), крім ведучих. Якщо ведучі скажуть в передачі дві репліки українською на всю передачу, а всі інші розмовлятимуть російською – це все одно вважається україномовна передача, україномовний контент. Передача російською мовою вважатиметься україномовною.

ШИЗА ДРУГА. Змішування мов можна робити у всіх передачах без виключення: в інформаційних, інформаційно-аналітичних публіцистичних, культурно-мистецьких, науково-просвітницьких музичних або розважальних передачах – і такі передачі всіх спрямувань з намішаною мовою вважаються україномовними.

ШИЗА ТРЕТЯ. Під час цих 75% можна показувати фільми радянського періоду, які зняті звісно ж російською мовою – і це теж називається україномовний контент. «Бриліантовая рука» - замість того, щоб показувати у 25% російською - показуватиметься в 75% українського і вважатиметься українською передачею.

ШИЗА ЧЕТВЕРТА. Введений не добовий моніторинг, а тижневий. Це значить, що по закону можна українською мовою говорити з понеділка по п’ятницю, а вихідні дні, коли всі біля телевізорів – російською.

ШИЗА П’ЯТА. Час. Така математика. З 7.00 до 18.00 – 75%мішаної української і російської + 25% чистої російської. З 18.00 до 22.00 знову 75%мішаної української і російської + 25% чистої російської. З 22.00 до 7.00 – чиста російська. (І ця норма, виявляється, рятує націю)

ШИЗА ШОСТА. Новини. Новин за новим законом повинно бути 75% українською. Отже, канали, такі як 1+1, які ведуть сьогодні свої новини 100% українською – віднині можуть розслабитися і робити 25% новин російською мовою. Бо так «рятівний» закон українців дозволяє.

І це те, що одразу впадає в око. Ага, ще субтитри залишили. Ми вимагали - або український фільм, або дубльований українською, або ніякий. Субтитри геть. Скільки можна ганьбитися з тими недолугими написами на фільмах унизу. На комітеті про це проголосували. Зараз цього немає. Де чортове відео засідання комітету? Десь його можна взяти?

А взагалі, вони всі там чокнулися в тій Верховній Раді. Я не знаю, чи є там нормальні. Бо ті, на кого думав «нормальний», раді цьому закону.

Джерело: блог Лариси Ніцой

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