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    Думки вголос

    Звідки у Києві взялися російські «кулічі»?

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Сьогодні, 17:14
    • Розсилка
    Великодня паска
    Великодня паска

    Українці, вам пороблено? Чи мовна шиза заразна? А може це вірус такий?

    Раніше слово «куліч» я ніде не чула. Я про нього, звісно, знала з росліт чи словника. Але не чула. Років 8 тому я їздила в росію в суздальські землі, де й прозвучало: «Куліч». О! То це ж наша паска!

    Цього року в Києві нашестя кулічєй. Звідки воно й узялося, не уявляю. Минулого року вже де-не-де зустрічалися, а цього року, як сарани, куди не піди, в який супермаркет «Куліч» і «Паска». Може пташки принесли, як омелу з послідом переносять з дерева на дерево. Все дерево потім обростає тими круглими симпатичними листяними кулями, а з часом гине. Чи воно з переселенцями приїхало, чи може це мовна шизофренія прогресує?

    Ідемо Софіївською площею: я і дві мої подруги, чешка і голландка. Чешка колись була росіянкою, а голландка українкою. Приїхали в Київ. Ідемо полюбуватися писанками, які виставлені на Софіївській. 585 писанок, мабуть з метр величиною, розташовані рядами, розписані неймовірно гарно і неймовірно талановито. Вражає розмаїтість стилів від традиційних до сучасних. Є писанки з українськими орнаментами, є з сучасними сюжетами, є сюжети історичні: вози, чумаки, хатки і соняхи. Переважна більшість писанок підписані Сергей Иванюк, Елена Снижко, Андрей Стриха.

    Чому?! Чому, українці, які зробили це українське чудо, чому ви називаєте себе на російський лад? Чому не Олена, Сергій і Андрій? Чому ваші українські прізвища підписані російськими літерами? Ваші ж бабусі ще розмовляли українською…

    Повертаємося до виходу, стоїть прилавок з пасками. Їх можна смакувати.
    - О, кулічі! – каже моя чешка-колись-росіянка.
    - В Масквє будеш казати кулічі, а в Києві кажи паска! – по дружньому підтрунюю над подругою.

    І тут встряє в розмову чудо-продавчинька. Молоденька у вишиванці гарною українською каже:
    - Ні, ні, все вірно. Це куліч. Паска – це з сиру. Я читала!
    - Дитино, в українській мові у словнику, немає слова «куліч». Куліч в росії, в Україні це називається «ПАСКА».
    - Ні, - вперто стоїть на своєму продавчинька-україночка, - це куліч.

    Українці, вам пороблено? Чи мовна шиза заразна? А може це вірус такий? То робіть щось, українці! Ви ж від вірусу грипу лікуєтеся? Щеплення робите, вітамінки п’єте. То й тут щось робіть для свого одужання!

    Христос Воскрес!

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Київ українці Великдень 2017
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