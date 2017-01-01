Звідки у Києві взялися російські «кулічі»?

Лариса Ніцой Письменниця

Лариса Ніцой

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Великодня паска

Українці, вам пороблено? Чи мовна шиза заразна? А може це вірус такий?

Раніше слово «куліч» я ніде не чула. Я про нього, звісно, знала з росліт чи словника. Але не чула. Років 8 тому я їздила в росію в суздальські землі, де й прозвучало: «Куліч». О! То це ж наша паска!

Цього року в Києві нашестя кулічєй. Звідки воно й узялося, не уявляю. Минулого року вже де-не-де зустрічалися, а цього року, як сарани, куди не піди, в який супермаркет «Куліч» і «Паска». Може пташки принесли, як омелу з послідом переносять з дерева на дерево. Все дерево потім обростає тими круглими симпатичними листяними кулями, а з часом гине. Чи воно з переселенцями приїхало, чи може це мовна шизофренія прогресує?

Ідемо Софіївською площею: я і дві мої подруги, чешка і голландка. Чешка колись була росіянкою, а голландка українкою. Приїхали в Київ. Ідемо полюбуватися писанками, які виставлені на Софіївській. 585 писанок, мабуть з метр величиною, розташовані рядами, розписані неймовірно гарно і неймовірно талановито. Вражає розмаїтість стилів від традиційних до сучасних. Є писанки з українськими орнаментами, є з сучасними сюжетами, є сюжети історичні: вози, чумаки, хатки і соняхи. Переважна більшість писанок підписані Сергей Иванюк, Елена Снижко, Андрей Стриха. Чому?! Чому, українці, які зробили це українське чудо, чому ви називаєте себе на російський лад? Чому не Олена, Сергій і Андрій? Чому ваші українські прізвища підписані російськими літерами? Ваші ж бабусі ще розмовляли українською… Повертаємося до виходу, стоїть прилавок з пасками. Їх можна смакувати.

- О, кулічі! – каже моя чешка-колись-росіянка.

- В Масквє будеш казати кулічі, а в Києві кажи паска! – по дружньому підтрунюю над подругою. І тут встряє в розмову чудо-продавчинька. Молоденька у вишиванці гарною українською каже:

- Ні, ні, все вірно. Це куліч. Паска – це з сиру. Я читала!

- Дитино, в українській мові у словнику, немає слова «куліч». Куліч в росії, в Україні це називається «ПАСКА».

- Ні, - вперто стоїть на своєму продавчинька-україночка, - це куліч. Українці, вам пороблено? Чи мовна шиза заразна? А може це вірус такий? То робіть щось, українці! Ви ж від вірусу грипу лікуєтеся? Щеплення робите, вітамінки п’єте. То й тут щось робіть для свого одужання! Христос Воскрес!

Джерело: блог Лариси Ніцой

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