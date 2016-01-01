Прийшов час платити за рахунками. Хто і навіщо убив посла Карлова

Максим Михайленко Журналіст

Максим Михайленко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Господь свідок: Росія довго тикала палицею у ніс цього звіра на ймення Помста

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То, что произошло с послом РФ в Турции Карловым - всегда происходит, когда людей упорно, нагло не желают слушать, а криминальные правительства, присвоившие себе право цинично попирать права других народов - уничтожают детей этих народов.

Как ни парадоксально, но если бы не патологическая, постыдная старческая трусость Запада, не только сотни тысяч сирийцев и иракцев, но и тысячи украинцев, а также сирийских и турецких курдов - были бы сегодня живы. Башар Асад, возможно, вовремя и филигранно свергнутый, жил бы припеваючи в Лондоне. На Донбасс-арене играли бы в футбол. Жители Крыма не заготавливали бы воду с примесью ванного раствора «Боярышник». А посол Карлов мирно кушал бы кёфте.

Многое могло бы произойти по-другому, заблокируй Вашингтон счета Путина и введи эмбарго на покупку нефти и газа еще в 2014 году, принудив европейцев к поддержке такого курса - и ведь методы имеются.

Но вместо этого Запад постоянно уступал фашистскому режиму в Москве и позволял ему (и Ирану) вползать в пустоты, оставленные американцами. В этом, разумеется, всегда содержался и определенный риск.

Икая от крови украинского и сирийского народов Путин позабыл, что уничтожаемые им целыми деревнями арабы - и обманутые им курды - вовсе не моральные и интеллектуальные кастраты, которыми в подавляющем своем большинстве являются так называемые «россияне». У них не принято сносить обиды и прощать зло - счастлив отметить, что от этой болезни умирающих народов наконец излечилась и значительная часть украинцев...

И вот теперь посол фашистской России лежит на полу в Анкаре, а в душу бесноватого московского фюрера проникает леденящий страх. Чаша страданий, причиненных путинской шайкой человечеству, переполнилась. Ведь еще три часа назад Турция казалась вполне безопасным местом для любого московского вурдалака, не правда ли?

О чем же думал, дрыгая ногами, посол Карлов? Вспоминал ли он о туннельных бомбах, о системах «Град», «Смерч», «Буратино», о похищенных украинцах в российских концлагерях, о разрушенном и сожженном Дебальцево, о заваленных трупами улицах Алеппо? О том, что именно он может стать первым в череде российских политических представителей, которых, наконец стали встречать так, как должно? А что если в зале заседаний Совбеза ООН в Нью-Йорке в сиденье кресла Виталия Чуркина будет вмонтировано взрывное устройство и после негромкой веселой вспышки голова этого сына лжи впечатается в феникса на мурале Пера Крога? А может, мститель обойдется без спецэффектов, сделав акцент на публичном воспитании объекта, просто спрятав в крышке стола небольшой цилиндр с полонием, в память о Романе Цепове? Ведь, как мы видим, своей нерешительностью Барак Обама довел спецслужбы США до очень низкого уровня профпригодности. Похоже, они не способны обнаружить российский авианесущий крейсер на лужайке Белого Дома.

Более того, а что, если в опасности окажутся не только сами функционеры фашистского режима в России, но и их зарубежные друзья? Ведь это будет очень по-русски, к примеру: «3 июня 2016 г. - Неизвестный заколол ножом пассажира в московском метро, tvzvezda». По поводу той же Марин Ле Пен сегодня так перевозбуждено французское общество. А сколько владимиров корниловых шныряют по улицам городов Западной Европы, разыскивая приключения на вместилище своего интеллекта?

И так далее, и тому подобное.

Господь свидетель, Россия долго тыкала палкой в нос этого зверя по имени Мщение, и вот наконец он раздвинул лапами прутья клетки и вонзил клыки в один из пальцев мучителя. Истина состоит в том, что посла Карлова наказала сама Справедливость, вложив пистолет в руку, как говорят, сотрудника полиции. Что, согласитесь, весьма символично. Ведь Аллах Всевышний говорит в Куръане: «...Воистину, Он не любит беззаконников» (аш-Шура 42/40). Для беззаконных российских фашистов, не проклявших свою преступную власть и соучаствующих в ее злодеяниях пришло время платить по счетам.

Джерело: блог Максима Михайленка

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