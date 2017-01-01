Що буде з залишками Опоблоку

Максим Михайленко Журналіст

Максим Михайленко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Опозиційний блок

Яка доля очікує на членів Опозиційного блоку?

Мовою оригіналу

...Но прежде чем строгая Полина заберет Алису обратно в будущее, школьница из прекрасного далека обязана предсказать членам распадающегося «Оппоблока» их судьбу.

Женя Бакулин вернется в инвалидное кресло. Таня Бахтеева пойдет на барахолку торговать лекарствами. Юра Мирошниченко станет нотариусом. Мишу Добкина возьмут в 95 квартал, а его брата Диму устроят шофером к Рабиновичу. Сережа Дунаев станет конферансье. Наташа и Юля откроют массажный салон с платной трансляцией. Юра Солод будет стоять у них на шухере. Старый и надежный Пидрах*й сменит зашкваренного Ох*ендовского. Сережа Левочкин создаст первую частную тюрьму «Вата Интернешнл». Шуфрич станет директором цирка и назначит Шурму главным клоуном. Саша Вилкул подастся в криворожские журналисты и вступит в «Самопомич».

Серега Дунаев опять вступит в БЮТ и наладит там художественную самодеятельность. Вадик Новинский будет пожизненно сидеть в «Вате Интернешнл». Миша Папиев откроет лавку икон у входа в Пенсионный Фонд. Юра Павленко станет омбудсменом по правам животных. Серега Ларин наконец вступит в Кропивницкий БПП. И даже Ефим Звягильский станет первым живым спутником Земли, преодолевшим силу земного притяжения самозапуском.

«А как же я, Алиса?» - спросит, едва сдерживая обиду, Юра Бойко. «А ты, Юра...» - загадочно скажет Алиса - но тут раздастся хрип, по экрану пойдут зигзаги, и все закончится. Пленка-то еще старая, советская.

Джерело: блог Максима Михайленка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»