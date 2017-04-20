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    Думки вголос

    Вибори у Франції: що важливо для України і чому Кремль вже програв

    • Максим Михайленко

      Журналіст

    • Сьогодні, 07:13
    • Розсилка

    Головне завдання Макрона зараз - це мобілізація електорату

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    Дело в том, что Марин Ле Пен собрала голосов значительно меньше, чем можно было ожидать. Но в этом смысле сложно говорить о том, что евроскептическая волна ослабевает. Потому что 22% - такой результат слабенький, если сравнивать с тем, сколько было шуму вокруг ее кандидатуры, сколько в это было вложено нашими бывшими восточными партнерами.

    Другое дело, что евроскептицизм во Франции проявляется, вероятно, не только справа. Проявляется и слева, потому что во Франции, в отличие от Нидерландов и Великобритании, очень много набрали левые радикалы. Как в Нидерландах, так и во Франции можно увидеть, что социологические организации сработали как часы: отклонения были на уровне десятых процента от тех консолидированных рейтингов, которые оглашались перед голосованием. Поэтому что-то не так в социологии Великобритании и США, но не в континентальных европейских странах. Здесь на удивление совершенно другая картина. Видимо, существует какая-то культурная проблема с социологией в Великобритании и США по поводу того, что люди говорят социологам не всегда о своих реальных предпочтениях. Отсюда можно доверять тем опросам, которые делаются ко второму туру выборов во Франции. Так, согласно их данным, можно ожидать 65% и 35% или 60% и 40% в пользу Макрона. Именно так через две недели должен сложиться второй тур. При этом существует очень много подводных камней.

    Так, достаточно неожиданно, надо сказать, повторив в какой-то степени сценарий 2002 года на президентских выборах, Франсуа Фийон, как в свое время Лионель Жоспен (лидер социалистов, дважды проигравший президентские выборы, - «Апостроф»), сразу же призвал поддержать Макрона. Хотя от него ожидать это было тяжело, имея в виду его пророссийские симпатии. Он мог бы отмолчаться, например. Ему терять нечего. Такого уровня поражения очень редко прощаются во Франции: когда человек не вышел в финал и как-то потом вернулся бы.

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    Кроме того, было ожидаемо, что в поддержку Макрона выскажется Бенуа Амон, специальный кандидат от соцпартии. Также ожидаема поддержка Олланда и действующего премьер-министра. Но подводные камни вот в чем: есть Меланшон с его 19% голосов (лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон занял четвертое место на выборах, - «Апостроф»), который пока что ничего такого не говорил. От него официальных заявлений о поддержке не было. Потому что на левом фланге идет очень сильная конкуренция теперь. Так, в июне пройдут парламентские выборы. И теперь существующая во Франции традиционная партийная система – правые и социалисты – разрушилась. Эти выборы показали это, потому что за официальных кандидатов от партий проголосовало чуть мене 25% избирателей. Макрон - формально независимый кандидат от своего движения, которое пока что не является партией. Ле Пен возглавляет партию, которую игнорировали и изолировали различными способами. А теперь такое невозможно, потому что слишком мало набрали. Придется им искать какие-то лазейки. Кроме того, появился со своей квази-коммунистической партией Меланшон, бывший социалист. Теперь с двух сторон эту систему стискивают «Национальный фронт» и левые – вместе они набрали больше 40% голосов.

    Еще один подводный камень, маленький, это все те кандидаты, которые набрали еще меньше голосов, но вместе взяли около 9%. Большая часть этих голосов уйдет к Ле Пен. Либо эти голоса пойдут все ей, либо эти избиратели могут не прийти на выборы. Все это вместе пока не выпускает Ле Пен далее, чем за 35%. Потому что так ее никто не поддерживает, разве что какие-то второстепенные политики. Есть и третий камень. Оба кандидата – и Макрон, и Ле Пен – себя позиционировали как борцы с существующей системой. Ну вот система разрушена, а теперь нужно убедить, кто из них больший противник существующей системы. Макрона поддержал весь истеблишмент, а, значит, он не может этого сделать. А Ле Пен выглядит в этой роли более естественно. Однако пока что никаких оснований нет говорить, что Ле Пен может выиграть во втором туре голосования. Но есть время – две недели, и факторы, как например, то, что часть каких-то избирателей не прошедших кандидатов могут не прийти на выборы, поэтому главная задача Макрона сейчас – это мобилизация электората.

    Что важно для Украины, так это то, что не удалось пройти во второй тур Франсуа Фийону. Потому что именно он был настоящим кандидатом от Кремля. Все-таки в Кремле сидят не совсем помешавшиеся на собственной пропаганде люди. Правый центр, люди Саркози, с которыми удобно работать. Поэтому Фийон и сделал свое глупое заявление о «российском» Крыме. Подкосило оно его или нет, трудно сказать. Потому что слишком поздно прозвучало это заявление. Но до сегодняшнего дня это был довольно серьезный политик-тяжеловес, на которого РФ реально ставила.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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