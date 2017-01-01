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    Думки вголос

    Російський «демократ» Навальний хоче провести в Криму новий референдум

    • Наталя Малиновська

      Журналіст

    • Сьогодні, 15:19
    • Розсилка
    Олексій Навальний
    Олексій Навальний

    «Демократ» Навальний не в курсі, що в Криму відбулося і відбувається заміщення населення. То в кого і про що питати?

    Чи варто моніторити сучасних російських політиків, які претендують на роль опозиції? Звичайно, щоб знати і бути готовим до порядку денного - імперсткість і агресія будуть продовжені, Росія продовжить далі чхати на міжнародне право.

    З 7 хвилини: 

    - Ви віддасте Крим Україні, адже це була незаконна анексія? Крим належить Україні, - питає ведучий.
    - Це складне рішення, треба проводити новий і чесний референдум в Криму, щоб знати чого люди хочуть, - сказав Навальний.

    Щоправда «демократ» Навальний не в курсі, що в Криму відбулося і відбувається заміщення населення. То в кого і про що питати?

    Пс. За російськими всіма політемігрантами, і за тими, які особливо в Україні, я теж слідкую. Адже більш важливо знати, що ці люди говорять на зовнішній світ, а не на наш внутрішній, навіть якщо людина підкуповує, коли говорить українською...

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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