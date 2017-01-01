Російський «демократ» Навальний хоче провести в Криму новий референдум

Наталя Малиновська Журналіст

Наталя Малиновська

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Навальний

«Демократ» Навальний не в курсі, що в Криму відбулося і відбувається заміщення населення. То в кого і про що питати?

Чи варто моніторити сучасних російських політиків, які претендують на роль опозиції? Звичайно, щоб знати і бути готовим до порядку денного - імперсткість і агресія будуть продовжені, Росія продовжить далі чхати на міжнародне право.

З 7 хвилини:

- Ви віддасте Крим Україні, адже це була незаконна анексія? Крим належить Україні, - питає ведучий.

- Це складне рішення, треба проводити новий і чесний референдум в Криму, щоб знати чого люди хочуть, - сказав Навальний.

Щоправда «демократ» Навальний не в курсі, що в Криму відбулося і відбувається заміщення населення. То в кого і про що питати? Пс. За російськими всіма політемігрантами, і за тими, які особливо в Україні, я теж слідкую. Адже більш важливо знати, що ці люди говорять на зовнішній світ, а не на наш внутрішній, навіть якщо людина підкуповує, коли говорить українською...

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