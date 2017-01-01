Перспективи відносин Трампа з Путіним: палкі обійми або жорсткий клінч

Олексій Мельник Співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова

Олексій Мельник

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін і Трамп

Одночасна і безконфліктна реалізація ідеї Make America Great Again та ідеї "Великої Росії" неможлива хоча б тому, що антиамериканізм - це хребет ідеї російської величі

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Инаугурация главы государства, а тем более президента США — всегда неординарное событие. Это — не только грандиозное шоу, но и информационное событие, насыщенное меседжами и символами. Зрители не только слушают и наблюдают за тем, что им предлагают организаторы шоу и главное действующее лицо. Миллионы глаз и ушей по всему миру пытаются уловить намеки, недосказанное, тайные сигналы, приметы, позволяющие сделать собственный прогноз предстоящих решений нового лидера и действий его команды.

Инаугурационная речь — это первая политическая декларация президента. Это совершенно другой статус и уровень ответственности за сказанное, по сравнению со всем, что говорилось и tweetилось задолго и накануне в пылу предвыборных дебатов и в попытках разъяснить сказанное сгоряча и «неправильно понятое». Следует отметить, что уже на транзитном этапе произошла некоторая эволюция в оценках и подходах новой Администрации по основным вопросам внешней политики и политики безопасности. Эти изменения найдут отражение и в части оценок, и в части деклараций о намерениях выступления президента 20 января.

Нам, прежде всего и по понятным причинам, важно понять, какими могут быть последствия политики новой администрации для Украины. В этом контексте одним из ключевых факторов является будущий формат отношений Россия - США. Кремль, как известно, достаточно активно желал победы Трампу и по-прежнему пытает надежду на «турецкий» разворот американской политики. Трамп продолжает радовать Москву своими заявлениями по поводу бесполезности НАТО с ЕС и полезности сотрудничества с Россией.

Эксперты как никогда осторожны в прогнозах, но большинство — едины в ожидании глобального «землетрясения», если американская система сдерживания и противовесов не сумеет обуздать Трампа. Вероятность «грандиозной сделки» Трампа с Путиным по переделу сфер влияния будет актуальной на этапе первого рукопожатия. Это – очень опасный сценарий для Украины, но тоже не фатальный. Если этого не произойдет в первые полгода президентства Трампа, то затем ожидаемые жаркие объятия могут превратиться в жестокий клинч двух крутых парней.

Два тяжеловеса, начав игру неопределенного формата, попытаются навязать свои правила, что предполагает либо принуждению одной стороны играть по невыгодным для нее правилам, либо «бои без правил». Будет это карточная игра («trump» в переводе с английского – «козырь») или соревнование на татами неискушенного во внешней политике Трампа с прочно сидящим на «мельдонии» агрессивности, самоуверенности и безнаказанности Путиным – неизвестно.

Трампу, с его болезненным самолюбием, критически низким уровнем поддержки общества, бойкотами и протестами, нужно срочно предпринять шаги «принуждения к уважению». На внутреннем фронте (экономика, социалка) быстрого эффекта достичь сложнее, чем на внешнем. Пока Россия, в отличие от Китая, не рассматривается Трампом в качестве объекта демонстрации его «крутизны», но кто его знает?

Одновременная и бесконфликтная реализация идеи «Make America Great Again» и идеи «Великой России» невозможна хотя бы потому, что антиамериканизм — это хребет идеи российского величия. Не менее сложно представить готовность нового хозяина Белого дома удовлетворить список запросов хозяина Кремля настолько, чтобы последний отказался видеть угрозу со стороны США.

Некоторые американские комментаторы отмечают определенные признаки желания Трампа быть похожим на Рейгана. Не исключено, что в какой-то момент он попытается применить его успешный (для США) опыт «диалога» с Россией. Такой вариант таит в себе не меньше угроз, чем «грандиозная сделка». Желаемый многими распад Российской империи, не принесет мгновенного решения наших проблем с Крымом и Донбассом, но определенно создаст угрозу катастрофических последствий для Украины и других соседей России. Даже если исключить вероятность ядерного апокалипсиса.

Поэтому так важно внимательно следить за американской политикой (официальными заявлениями и скрытыми сигналами) и, по возможности, заранее готовиться к возможным ее последствиям, не исключая самых невероятных поворотов.

Джерело: Сегодня

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