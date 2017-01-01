Атака на Авдіївку: спроба створити нове Алеппо

Нині Путін намагається влаштувати в Авдіївці друге Алеппо, із зупинкою стратегічного комбінату, припиненням енергопостачання, замерзаючими лікарнями та розбомбленими дитсадками. Для чого?

Щоби потім розстрілювати автобуси з біженцями в «гуманітарних коридорах», які намалює Рада Безпеки ООН. А пізніше картинно «рятувати» залишки мирного населення на руїнах ескадронами «зелених чоловічків».

Пригадується, як у 2006 році внаслідок техногенної катастрофи замерзав 100000-ний луганський Алчевськ. Тоді його мешканців рятували всією країною: до міста стягнули загони рятувальників, групи теплоенергетиків, інженерів, електрозварювальників практично з кожної області України. Сьогодні ж, коли замерзає 35000-на Авдіївка, алчевці воюють в лавах терористичної банди ЛНР, допомагаючи не землякам, а російським окупантам.

Джерело: zik.ua

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