Література про Другу світову війну, яку варто прочитати

6 квітня відбулася у Львові моя лекція на тему «Невтрачене покоління: письменник на війні та після неї (Франція та велика Британія).

А ось список літератури:

Друга світова. Британський рахунок. Лейтенантська проза

Івлін Во «Люди при зброї» (1952), «Офіцери та джентльмени» (1955), «Безумовна капітуляція» (1961) Ґрем Ґрін «Міністерство страху» (1943) Алістер Маклін «Корабель Його Величності «Улісс» («Полярний конвой») (1955), «Гармати острова Наварон» (1957), «Куди залітають орли» (1967) Ніколас Монсаррат «Жорстоке море» (1951) Безіл Девідсон «Операція Андраші» (1966) Джеймс Олдрідж «Справа честі» (1944) Джеймс Клавелл «Король щурів» (1962) Роальд Дал «Одиночний політ» (1986) Лен Дейтон «Бомбардувальник» (1970) Вільям Голдінг «Володар мух» (1954).

Друга світова. Французький рахунок. Лейтенантська проза.

Жан-Поль Сартр «Щоденники дивної війни. Вересень 1939 – березень 1940» (1995). Моріс Дрюон «Моя війна, моя Франція, мій біль» (2010). Жозеф Кессель «Армія тіней» (1944), «Небесний батальйон» (1947). Ромен Гарі «Європейське виховання» (1945). Антуан де Сент-Екзюпері «Військовий льотчик» (1942). Жюль Руа «Прекрасна долина» (1946), «Штурман» (1954). П’єр Буль «Міст через річку Квай» (1952). Робер Мерль «Вікенд на березі океану» (1949). Жорж Сіменон «Потяг» (1951).

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