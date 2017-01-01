Література про Другу світову війну, яку варто прочитати
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Розсилка
6 квітня відбулася у Львові моя лекція на тему «Невтрачене покоління: письменник на війні та після неї (Франція та велика Британія).
А ось список літератури:
Друга світова. Британський рахунок. Лейтенантська проза
- Івлін Во «Люди при зброї» (1952), «Офіцери та джентльмени» (1955), «Безумовна капітуляція» (1961)
- Ґрем Ґрін «Міністерство страху» (1943)
- Алістер Маклін «Корабель Його Величності «Улісс» («Полярний конвой») (1955), «Гармати острова Наварон» (1957), «Куди залітають орли» (1967)
- Ніколас Монсаррат «Жорстоке море» (1951)
- Безіл Девідсон «Операція Андраші» (1966)
- Джеймс Олдрідж «Справа честі» (1944)
- Джеймс Клавелл «Король щурів» (1962)
- Роальд Дал «Одиночний політ» (1986)
- Лен Дейтон «Бомбардувальник» (1970)
- Вільям Голдінг «Володар мух» (1954).
Друга світова. Французький рахунок. Лейтенантська проза.
- Жан-Поль Сартр «Щоденники дивної війни. Вересень 1939 – березень 1940» (1995).
- Моріс Дрюон «Моя війна, моя Франція, мій біль» (2010).
- Жозеф Кессель «Армія тіней» (1944), «Небесний батальйон» (1947).
- Ромен Гарі «Європейське виховання» (1945).
- Антуан де Сент-Екзюпері «Військовий льотчик» (1942).
- Жюль Руа «Прекрасна долина» (1946), «Штурман» (1954).
- П’єр Буль «Міст через річку Квай» (1952).
- Робер Мерль «Вікенд на березі океану» (1949).
- Жорж Сіменон «Потяг» (1951).
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