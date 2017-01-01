Скандальний мер польського Перемишля знову може вільно їздити до України
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Учасники «Маршу орлят перемиських і львівських», який відбувся під патронатом мера Перемишля, кричали «Смерть українцям»
З'ясувалося, що мер Перемишля не брав участі в антиукраїнських заходах, або ж навпаки - це були заходи проукраїнські. з присмаком євроінтеграції
17 січня 2017 р. СБУ заборонила міському голові м. Перемишля в'їзд на територію України за участь в антиукраїнських заходах та розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
27 січня 2017 р. СБУ скасувала 5-річну заборону на в'їзд міському голові Перемишля через втручання вищих посадових осіб України.
Через 10 днів з'ясувалося, що мер Перемишля не брав участі в антиукраїнських заходах, або ж навпаки - це були заходи проукраїнські. з присмаком євроінтеграції.
Одним словом - щирі співчуття патріотичним та професійним співробітникам Департаменту контррозвідки ЦУ СБ України. Мужики, завжди вас поважав.
Не сумуйте, все так не буде.
Наш день прийде.
Джерело: блог Юрія Михальчишина