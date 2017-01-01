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    Думки вголос

    Скандальний мер польського Перемишля знову може вільно їздити до України

    • Юрій Михальчишин
    • Сьогодні, 15:43
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    <p>Учасники &laquo;Маршу орлят перемиських і львівських&raquo;, який відбувся під патронатом мера Перемишля, кричали &laquo;Смерть українцям&raquo;</p>

    Учасники «Маршу орлят перемиських і львівських», який відбувся під патронатом мера Перемишля, кричали «Смерть українцям»

    З'ясувалося, що мер Перемишля не брав участі в антиукраїнських заходах, або ж навпаки - це були заходи проукраїнські. з присмаком євроінтеграції

    17 січня 2017 р. СБУ заборонила міському голові м. Перемишля в'їзд на територію України за участь в антиукраїнських заходах та розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

    27 січня 2017 р. СБУ скасувала 5-річну заборону на в'їзд міському голові Перемишля через втручання вищих посадових осіб України.

    Через 10 днів з'ясувалося, що мер Перемишля не брав участі в антиукраїнських заходах, або ж навпаки - це були заходи проукраїнські. з присмаком євроінтеграції.

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    Одним словом - щирі співчуття патріотичним та професійним співробітникам Департаменту контррозвідки ЦУ СБ України. Мужики, завжди вас поважав.

    Не сумуйте, все так не буде.

    Наш день прийде.

    Джерело: блог Юрія Михальчишина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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