Скандальний мер польського Перемишля знову може вільно їздити до України

Учасники «Маршу орлят перемиських і львівських», який відбувся під патронатом мера Перемишля, кричали «Смерть українцям»

З'ясувалося, що мер Перемишля не брав участі в антиукраїнських заходах, або ж навпаки - це були заходи проукраїнські. з присмаком євроінтеграції

17 січня 2017 р. СБУ заборонила міському голові м. Перемишля в'їзд на територію України за участь в антиукраїнських заходах та розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

27 січня 2017 р. СБУ скасувала 5-річну заборону на в'їзд міському голові Перемишля через втручання вищих посадових осіб України.

Через 10 днів з'ясувалося, що мер Перемишля не брав участі в антиукраїнських заходах, або ж навпаки - це були заходи проукраїнські. з присмаком євроінтеграції.

Одним словом - щирі співчуття патріотичним та професійним співробітникам Департаменту контррозвідки ЦУ СБ України. Мужики, завжди вас поважав.

Не сумуйте, все так не буде.

Наш день прийде.

Джерело: блог Юрія Михальчишина

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