Список Михальчишина: література для дітей та підлітків

«Тореадори з Васюківки»

Знову попросили друзі сформувати списочок літератури

Цього разу для дітей, дітей-підлітків і просто підлітків.

Викладаю виключно дорогі моєму серцю книжки:

1. Алан Мілн «Вінні Пух та його друзі»

2. Альфонс Доде «Тартарен із Тараскона»

3. Альфред Шклярський «Пригоди Томека»

4. Андрій Некрасов «Пригоди капітана Врунгеля»

5. Андрій Чайковський «На уходах», «За сестрою», «Сагайдачний»

6. Аркадій та Борис Стругацькі «Населений острів»

7. Артуро Перес Реверте «Капітан Алатрісте», «Чиста кров», «Сонце Бреди», «Золото короля», «Левантійський корсар»

8. Астрід Ліндґрен «Малюк і Карлсон, який живе на даху», «Роня, донька розбійника», «Пеппідовгапанчоха»

9. Богдан Лепкий «Крутіж»

10. Віктор Драгунський «Денискові оповідання»

11. Всеволод Нестайко «Тореадори з Васюківки», «Одиниця з обманом»

12. Генрі де Вер Стекпул «Блакитна лагуна»

13. Генрі Райдер Хаггард «Копальні царя Соломона», «Донька Монтесуми»

14. Герман Мелвілл «Мобі Дік»

15. Джанні Родарі «Пригоди Цибуліно», «Джельсоміно в країні брехунів»

16. Джеймс Крюс «Тім Талер, або проданий сміх»

17. Джеймс Шульц «Ловець орлів»

18. Джек Лондон «Серця трьох», «Мексиканець», «Оповідання південних морів», «Розповіді рибальського патруля», «Північна одіссея», «Смок Беллью»

19. Джеральд Даррел «Моя сім’я та інші звірі», «Гончі Бафута», «Філе з палтуса»

20. Джером К. Джером «Троє у човні, не рахуючи собаки»

21. Джон Роналд Руел Толкін «Гобіт, або мандрівка за імлисті гори»

22. Ернест Сетон-Томпсон «Маленькі дикуни»

23. Жозеф Анрі Роні «По вогонь»

24. Жоржі Амаду «Капітани піску»

25. Жуль Верн «П’ятнадцятирічний капітан»

26. Іван Франко «Лис Микита», «Абу-Касимові капці»

27. Ірина Вільде «Метелики на шпильках»

28. Карл Май «Віннету», «Білий брат Віннету», «Вірна рука»

29. Кеннет Грехем «Вітер у верболозі»

30. Кір Буличов «Таємниця третьої планети»

31. Клайв Люїс «Хроніки Нарнії»

32. Клод Фаррер «Корсар»

33. Корній Чуковський «Срібний герб»

34. Лев Кассиль «Кондуїт і Швамбранія»

35. Луї Буссенар «Викрадачі діамантів», «Капітан Зірвиголова»

36. Маріо П’юзо «Хрещений батько»

37. Марк Твен «Пригоди Гекльберрі Фінна»

38. Микола Носов «Незнайко на Місяці»

39. Микола Трублаїні «Глибинний шлях», «Шхуна «Колумб»

40. Моріс Дрюон «Прокляті королі»

41. Ніколас Спаркс «Поспішай кохати»

42. Ніна Бічуя «Шпага Славка Беркути»

43. Олександр Бєляєв «Людина-амфібія»

44. Олександр Дюма «Три мушкетери»

45. Олексій Толстой «Гіперболоїд інженера Гаріна», «Аеліта»

46. Отфрід Пройслер «Крабат. Легенди старого млина»

47. Рафаелло Джованьйолі «Спартак»

48. Рафаель Сабатіні «Одіссея капітана Блада», «Хроніки капітана Блада», «Скарамуш»

49. Реймонд Чандлер «Високе вікно», «Глибокий сон», «Іспанська кров»

50. Річард Адамс «Уотершипський пагорб» («Пригоди кріликів»)

51. Роберт Льюїс Стівенсон «Острів скарбів», «Чорна стріла», «Викрадений»

52. Роберт Хайнлайн «Зоряна піхота»

53. Томас Майн Рід «Оцеола, вождь семінолів», «Вершник без голови»

54. Урсула Ле Гуїн «Чарівник Земномор’я»

55. Фенімор Купер «Останній з могіканів».

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