Уряд США під час війни провів націоналізацію. А нам так не можна?
- Сьогодні, 19:18
-
Розсилка
Уряд США під час Першої світової війни націоналізував залізницю, телеграфні лінії та зброярську фірму «Smith&Wesson».
Під час Другої світової війни уряд США знову націоналізував залізниці, вугільні шахти та загальнодержавну мережу продуктових супермаркетів.
Демократія, ринкова економіка, правова держава.
Війна.
А нам так не можна?
Джерело: zik.ua
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»