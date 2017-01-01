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    Думки вголос

    Уряд США під час війни провів націоналізацію. А нам так не можна?

    • Юрій Михальчишин
    • Сьогодні, 19:18
    • Розсилка

    Уряд США під час Першої світової війни націоналізував залізницю, телеграфні лінії та зброярську фірму «Smith&Wesson».

    Під час Другої світової війни уряд США знову націоналізував залізниці, вугільні шахти та загальнодержавну мережу продуктових супермаркетів.

    Демократія, ринкова економіка, правова держава.

    Війна.

    А нам так не можна?

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    США економіка війна держава
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