Уряд США під час війни провів націоналізацію. А нам так не можна?

Уряд США під час Першої світової війни націоналізував залізницю, телеграфні лінії та зброярську фірму «Smith&Wesson».

Під час Другої світової війни уряд США знову націоналізував залізниці, вугільні шахти та загальнодержавну мережу продуктових супермаркетів.

Демократія, ринкова економіка, правова держава.

Війна.

А нам так не можна?

Джерело: zik.ua

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