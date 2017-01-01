Великі роковини. Як Львів розмовляв російською мовою

Андрій Садовий

В нормальній країні оперативна кваліфікація цього комплексу заходів з дестабілізації суспільно-політичної ситуації та дезорганізуючого впливу на свідомість громадян отримала б чітку оцінку

Три роки тому, 26 лютого, у Львові стартувала мегапатріотична акція «Львов говоріт по русскі», яка полягала в тому, що упродовж дня слід було демонстративно розмовляти російською мовою, протестуючи проти таких, як я.

Ініціаторами акції стали радіоведучий Володимир Беглов та очільниця управління культури міської ради Ірина Подоляк, тепер нардеп від партії «Самопоміч».

Акцію підтримали: міський голова м. Львова Андрій Садовий, діджеї радіостанції «Львівська хвиля» Андрій Великий та Володимир Лучишин, ведуча новин на каналі ТСН Юлія Бориско, головний редактор «Видавництва Старого Лева» Мар'яна Савка, десятки журналістів та «громадських активістів».

В «українському» «католицькому» «університеті» 26 лютого 2014 року заняття провели російською.

В нормальній країні оперативна кваліфікація цього комплексу заходів з дестабілізації суспільно-політичної ситуації та дезорганізуючого впливу на свідомість громадян отримала б чітку оцінку.

Але сталось інакше. Не забувайте про це, коли обурюватиметеся на кухнях за кухлем пива з приводу появи чергового окупаційного бренду у Львові, засиллям чужинців і всього чужинського, не поширюйте міфологеми про «понаєхавших» «сєпарів».

Всі думали, що ми про це забули. Цілком даремно, друзі. Адже ми ніколи не жартуємо--для цього у нас немає часу.

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