Трамп уже 30 років на гачку російських спецслужб
- 3 Сiчня, 11:23
-
Розсилка
Я пропустив такий шикарний сюжет, як візит Трампа до СРСР у 1987 році – тільки зараз звернув на це увагу
Мовою оригіналу
- Пригласил его в СССР лично посол в Вашингтоне Дубинин;
- Организатор поездки - ВАО «Интурист» (!!! для тех, кто понимает);
- В ходе поездки он смог встретиться с довольно высокопоставленными лицами - напомню, что в 1987 еще был довольно дремучий совок и встретиться с представителями советской номенклатуры было далеко не таким простым делом.
Ну просто на пять с плюсом сюжет, это даже если еще не учитывать чехословацкую жену.
Получается, что «наши товарищи» плотно ведут персонажа вот уже более 30 лет, и папочка на него там наверняка занимает много томов - вероятно, поболее, чем на обоих Клинтонов.
Красавцы, конечно, чо.
Джерело: блог Володимира Мілова