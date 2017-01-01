  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Володимир Мілов
    Думки вголос

    Трамп уже 30 років на гачку російських спецслужб

    • Володимир Мілов

      Російський політик

    • 3 Сiчня, 11:23
    • Розсилка

    Я пропустив такий шикарний сюжет, як візит Трампа до СРСР у 1987 році – тільки зараз звернув на це увагу

    Мовою оригіналу

    - Пригласил его в СССР лично посол в Вашингтоне Дубинин;

    - Организатор поездки - ВАО «Интурист» (!!! для тех, кто понимает);

    - В ходе поездки он смог встретиться с довольно высокопоставленными лицами - напомню, что в 1987 еще был довольно дремучий совок и встретиться с представителями советской номенклатуры было далеко не таким простым делом.

    Читайте також

    Ну просто на пять с плюсом сюжет, это даже если еще не учитывать чехословацкую жену.

    Получается, что «наши товарищи» плотно ведут персонажа вот уже более 30 лет, и папочка на него там наверняка занимает много томов - вероятно, поболее, чем на обоих Клинтонов.

    Красавцы, конечно, чо.

    Джерело: блог Володимира Мілова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ