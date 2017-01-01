Трамп уже 30 років на гачку російських спецслужб

Володимир Мілов Російський політик

Володимир Мілов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Я пропустив такий шикарний сюжет, як візит Трампа до СРСР у 1987 році – тільки зараз звернув на це увагу

Мовою оригіналу

- Пригласил его в СССР лично посол в Вашингтоне Дубинин;

- Организатор поездки - ВАО «Интурист» (!!! для тех, кто понимает);

- В ходе поездки он смог встретиться с довольно высокопоставленными лицами - напомню, что в 1987 еще был довольно дремучий совок и встретиться с представителями советской номенклатуры было далеко не таким простым делом.

Ну просто на пять с плюсом сюжет, это даже если еще не учитывать чехословацкую жену.

Получается, что «наши товарищи» плотно ведут персонажа вот уже более 30 лет, и папочка на него там наверняка занимает много томов - вероятно, поболее, чем на обоих Клинтонов.

Красавцы, конечно, чо.

Джерело: блог Володимира Мілова

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