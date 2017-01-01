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    Думки вголос

    Росія століттями проводить політику мовного геноциду стосовно України

    • Маркіян Лубківський

      Координатор руху «Справедливість»

    • Сьогодні, 18:50
    • Розсилка
    Марія Захарова
    Марія Захарова

    МЗС України не має мовчати щодо заяви представника МЗС РФ Марії Захарової

    Сьогодні офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Україну «у мовному геноциді і насильницькій українізації», та поставила під сумнів «існування українського народу». Вважаю, МЗС України має аргументовано і адекватно відреагувати на цю заяву.

    Ось мої думки з цього приводу, які можуть і мають стати елементами реагування наших дипломатів.

    Це не Україна, а Росія, як правонаступниця Російської імперії і СРСР, уже не одне століття сповідує політику мовного геноциду стосовно України, сусідніх з нею держав та народів.

    Віхами цієї геноцидної політики, зокрема, є:

    • укази Петра I про заборону книгодрукування українською мовою;
    • укази Катерини II про заборону викладання українською мовою в Києво-Могилянській академії;
    • Валуєвський циркуляр від 1863 р.;
    • Емський указ від 1876 р.;
    • антиукраїнські укази уряду Столипіна;
    • знищення режимами Леніна і Сталіна;
    • української інтелігенції та селянства;
    • антиукраїнська політика комуністів

    Цей ряд можна розширити і продовжити...

    Росія сьогодні не лише не забезпечує, але й порушує всі права національних громад, зокрема, української, яка не має можливості повноцінно навчати своїх дітей українською мовою: серед 2 млн. українців в Росії лише менше двохсот дітей вивчають українську мову як предмет, або факультативно.

    А ліквідація української бібліотеки в Москві?!

    А закриття федеральних організацій українців Росії, зокрема, Об'єднання українців Росії та Федеральної національно-культурної автономії українців Росії?!

    А утиски кримських татар на анексованій Росією території України?!

    Це не геноцид?!

    МЗС України не має мовчати.

    Джерело: блог Маркіяна Лубківського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    МЗС Росія геноцид українська мова СРСР
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