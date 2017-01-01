Росія століттями проводить політику мовного геноциду стосовно України
- Сьогодні, 18:50
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МЗС України не має мовчати щодо заяви представника МЗС РФ Марії Захарової
Сьогодні офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Україну «у мовному геноциді і насильницькій українізації», та поставила під сумнів «існування українського народу». Вважаю, МЗС України має аргументовано і адекватно відреагувати на цю заяву.
Ось мої думки з цього приводу, які можуть і мають стати елементами реагування наших дипломатів.
Це не Україна, а Росія, як правонаступниця Російської імперії і СРСР, уже не одне століття сповідує політику мовного геноциду стосовно України, сусідніх з нею держав та народів.
Віхами цієї геноцидної політики, зокрема, є:
- укази Петра I про заборону книгодрукування українською мовою;
- укази Катерини II про заборону викладання українською мовою в Києво-Могилянській академії;
- Валуєвський циркуляр від 1863 р.;
- Емський указ від 1876 р.;
- антиукраїнські укази уряду Столипіна;
- знищення режимами Леніна і Сталіна;
- української інтелігенції та селянства;
- антиукраїнська політика комуністів
Цей ряд можна розширити і продовжити...
Росія сьогодні не лише не забезпечує, але й порушує всі права національних громад, зокрема, української, яка не має можливості повноцінно навчати своїх дітей українською мовою: серед 2 млн. українців в Росії лише менше двохсот дітей вивчають українську мову як предмет, або факультативно.
А ліквідація української бібліотеки в Москві?!
А закриття федеральних організацій українців Росії, зокрема, Об'єднання українців Росії та Федеральної національно-культурної автономії українців Росії?!
А утиски кримських татар на анексованій Росією території України?!
Це не геноцид?!
МЗС України не має мовчати.
Джерело: блог Маркіяна Лубківського