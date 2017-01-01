Росія століттями проводить політику мовного геноциду стосовно України

Маркіян Лубківський Координатор руху «Справедливість»

Маркіян Лубківський

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Марія Захарова

МЗС України не має мовчати щодо заяви представника МЗС РФ Марії Захарової

Сьогодні офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Україну «у мовному геноциді і насильницькій українізації», та поставила під сумнів «існування українського народу». Вважаю, МЗС України має аргументовано і адекватно відреагувати на цю заяву.

Ось мої думки з цього приводу, які можуть і мають стати елементами реагування наших дипломатів.

Це не Україна, а Росія, як правонаступниця Російської імперії і СРСР, уже не одне століття сповідує політику мовного геноциду стосовно України, сусідніх з нею держав та народів.

Віхами цієї геноцидної політики, зокрема, є:

укази Петра I про заборону книгодрукування українською мовою;

укази Катерини II про заборону викладання українською мовою в Києво-Могилянській академії;

Валуєвський циркуляр від 1863 р.;

Емський указ від 1876 р.;

антиукраїнські укази уряду Столипіна;

знищення режимами Леніна і Сталіна;

української інтелігенції та селянства;

антиукраїнська політика комуністів

Цей ряд можна розширити і продовжити...

Росія сьогодні не лише не забезпечує, але й порушує всі права національних громад, зокрема, української, яка не має можливості повноцінно навчати своїх дітей українською мовою: серед 2 млн. українців в Росії лише менше двохсот дітей вивчають українську мову як предмет, або факультативно.

А ліквідація української бібліотеки в Москві?!

А закриття федеральних організацій українців Росії, зокрема, Об'єднання українців Росії та Федеральної національно-культурної автономії українців Росії?!

А утиски кримських татар на анексованій Росією території України?!

Це не геноцид?!

МЗС України не має мовчати.

Джерело: блог Маркіяна Лубківського

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