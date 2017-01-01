Справа Насірова. Жодної політики, лише фінанси

Олексій Мочанов Український автогонщик, журналіст

Олексій Мочанов

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Насіров чекав «пред'яви». А потім почався цирк з трагікомедією

Мовою оригіналу

Тема Насирова петлями достала даже из сизо через Торнадо.

Я не особо пристально следил за историей с головой ДФС, но мнение своё выскажу (лично с Романом встречался однажды в АП в кабинете у тогдашнего зама Ложкина, Андрея Таранова, и мы коллективно быстро решили вопрос поставки в ВДВ нескольких автомобилей из Австрии, кареты скорой помощи и пары армейских вседорожников для передовой, закупку которых организовал из личных средств Борис Евгеньевич, а доставку и перегон с передачей - я своими силами и при «отеческом» сопровождении вопроса Тарановым).

Тогда встреча не оставила в памяти яркого следа - чиновник высшего звена, отношение к Насирову наверное было больше отношением к главному фискалу, а к фискалам и сборщикам податей отношение всегда было одинаковым.

С одной стороны все гордо заявляют, что платят налоги. С другой стороны - ненавидят налоговую и налоговиков. Кресла и кабинеты, а не людей. Должности. Мне честно говоря всё равно, чем кончится эпопея Насирова с НАБУ. Единственное, чего я хочу - это справедливости.

Как говорил Линкольн: «Ничто не урегулировано, пока не урегулировано по справедливости».

Если глава ДФС виноват (в чём мало кто разбирается, но при этом никто не сомневается) и в его действиях есть состав преступления - пусть его накажут. Был бы человек - статья и срок найдутся. Традиция.

Я как и все не хочу обнаружить, что очередной громкий арестант ушёл под залог и сбежал бесследно. Тем более явно есть куда. Но я так же точно не хочу, чтобы одним злом мы оправдывали другое зло. Большее, меньшее - без разницы. Насирова не поймали на взятке или в момент совершения тяжкого преступления. Он почти год судя по всему ходил на опросы/допросы, никуда не скрывался и не прятался, хотя если верить прессе и блоггерам - недвижимость за рубежом имеет, в средствах тоже не особо ограничен, и сам топ-менеджер с огромной зарплатой, и тесть успешный строитель-миллионер.

Но Насиров спокойно ждал предьявы. И дня рождения. Всё это случилось водночасье.

Потом начался - цирк с трагикомедией.

Тягалова, одеялова, феофании-стражеско, оранжевая, как у американского смертника, футболка на суде, блокада и блокадники, протесты, найем-лещенко традиционной парой, сгоревший соломенский суд в стенах ещё не сгоревшего шевченковского, предъявы, заставы, залоги, бандерлоги...

Я бы хотел наконец увидеть процесс в цивилизованном Государстве, где обвиняемому дают возможность комфортно защищать себя в суде (ведь пока нет приговора - человек не виноват, презумпция невиновности распространяется на всех, а не только на избранных?)

Гражданское общество - да, должно взять громкий процесс под контроль.

Этим скорее всего и занят сейчас Олексій Гриценко и его Автомайдан. Хотя автомайданов сейчас несколько, друг с другом некоординированных и рассорившихся, поэтому под стенами суда (в понедельник - аппеляционного на Соломенской площади) вершится не правосудие и народный контроль, а повышение собственных рейтингов отдельных активистов и нардепов.

Ничего нового и удивительного.

Думаю залог снизят, а Роман Насиров построит свою защиту без элементов циркового представления и буффонады.

И никуда не съе...дет за рубеж, даже если консулы Её Величества и Венгрии предложат свои услуги.

В интересах Насирова и в интересах Страны добиться справедливого расследования и суда.

С каким-то приговором. Обвинительным, оправдательным, условным - это второй вопрос. Я не юрист. Роман явно не вызывает у большинства людей симпатии. Как и многие представители власти, практически все.

Но давайте своим отношением к происходящему покажем себя как цивилизованные люди. А не дикари.

К чему и призывал под стенами суда Мустафа. Никакой политики. Только финансы. Мог-не мог, украл-помогал, сотрудничал-сообщничал, присвоил-дал присвоить.

Уверен, что в кейсе детективов НАБУ это первый,

но далеко не самый громкий детектив. Далi буде.

И общество простит набушникам какие-то процессуальные огрехи. Ради правого дела и справедливости. Потому что всех задолбала несправедливость и безнаказанность. Просто надо дать возможность человеку защищать своё имя и репутацию - достойно, как он того имеет права требовать.

Не тягать урядовца-высокопосадовца как животное по клеткам на утеху публике. Хотя хлеба и зрелищ толпа жаждала ещё с древнеримских гладиаторских времен, описаных в 10-й сатире поэта Ювенала, с «хлебного закона», принятого в 123 году. До нашей эры.

В линке - пост торнадовца Николая Цукура об общении Коли с Ромой в СИЗО на Лукьяновке.

Не особо понимаю, какие публичные репутационные плюсы дают обоим такие материалы, и не уверен что Толик-Стекловизор таки да, встречался с Насировым в медучреждении.

Но сериал нас ждёт реально затяжной и знатный. Кому как себя в это время вести - выбор каждого. Личный. Свой. Надеюсь, неокрепшее гражданское общество выдержит все свалившиеся ему за шиворот испытания. С Насировым поступят по Закону и Справедливости.

И так будет со всеми последующими клиентами НАБУ. Вне зависимости от точки сидения. Ведь как точно подметили когда-то американцы: даже если ты прикарманил ярд или несколько - поймать и судить тебя могут и будут за неправильно стыренный миллион. А не весь недоказуемый миллиард.

Люди ждут шоу.

Общество - справедливости.

Я - тоже. Шоу уже в печёнках.

Шоумэны - тоже.

Джерело: блог Олексія Мочанова

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