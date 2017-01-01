  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Мочанов
    Думки вголос

    Справа Насірова. Жодної політики, лише фінанси

    • Олексій Мочанов

      Український автогонщик, журналіст

    • Сьогодні, 17:26
    • Розсилка

    Насіров чекав «пред'яви». А потім почався цирк з трагікомедією

    Мовою оригіналу

    Тема Насирова петлями достала даже из сизо через Торнадо.

    Я не особо пристально следил за историей с головой ДФС, но мнение своё выскажу (лично с Романом встречался однажды в АП в кабинете у тогдашнего зама Ложкина, Андрея Таранова, и мы коллективно быстро решили вопрос поставки в ВДВ нескольких автомобилей из Австрии, кареты скорой помощи и пары армейских вседорожников для передовой, закупку которых организовал из личных средств Борис Евгеньевич, а доставку и перегон с передачей - я своими силами и при «отеческом» сопровождении вопроса Тарановым). 

    Тогда встреча не оставила в памяти яркого следа - чиновник высшего звена, отношение к Насирову наверное было больше отношением к главному фискалу, а к фискалам и сборщикам податей отношение всегда было одинаковым.

    С одной стороны все гордо заявляют, что платят налоги. С другой стороны - ненавидят налоговую и налоговиков. Кресла и кабинеты, а не людей. Должности. Мне честно говоря всё равно, чем кончится эпопея Насирова с НАБУ. Единственное, чего я хочу - это справедливости.
    Как говорил Линкольн: «Ничто не урегулировано, пока не урегулировано по справедливости».
    Если глава ДФС виноват (в чём мало кто разбирается, но при этом никто не сомневается) и в его действиях есть состав преступления - пусть его накажут. Был бы человек - статья и срок найдутся. Традиция.

    Я как и все не хочу обнаружить, что очередной громкий арестант ушёл под залог и сбежал бесследно. Тем более явно есть куда. Но я так же точно не хочу, чтобы одним злом мы оправдывали другое зло. Большее, меньшее - без разницы. Насирова не поймали на взятке или в момент совершения тяжкого преступления. Он почти год судя по всему ходил на опросы/допросы, никуда не скрывался и не прятался, хотя если верить прессе и блоггерам - недвижимость за рубежом имеет, в средствах тоже не особо ограничен, и сам топ-менеджер с огромной зарплатой, и тесть успешный строитель-миллионер.

    Но Насиров спокойно ждал предьявы. И дня рождения. Всё это случилось водночасье.

    Потом начался - цирк с трагикомедией.

    Тягалова, одеялова, феофании-стражеско, оранжевая, как у американского смертника, футболка на суде, блокада и блокадники, протесты, найем-лещенко традиционной парой, сгоревший соломенский суд в стенах ещё не сгоревшего шевченковского, предъявы, заставы, залоги, бандерлоги... 

    Я бы хотел наконец увидеть процесс в цивилизованном Государстве, где обвиняемому дают возможность комфортно защищать себя в суде (ведь пока нет приговора - человек не виноват, презумпция невиновности распространяется на всех, а не только на избранных?) 
    Гражданское общество - да, должно взять громкий процесс под контроль.

    Этим скорее всего и занят сейчас Олексій Гриценко и его Автомайдан. Хотя автомайданов сейчас несколько, друг с другом некоординированных и рассорившихся, поэтому под стенами суда (в понедельник - аппеляционного на Соломенской площади) вершится не правосудие и народный контроль, а повышение собственных рейтингов отдельных активистов и нардепов. 
    Ничего нового и удивительного.

    Думаю залог снизят, а Роман Насиров построит свою защиту без элементов циркового представления и буффонады.

    И никуда не съе...дет за рубеж, даже если консулы Её Величества и Венгрии предложат свои услуги.

    В интересах Насирова и в интересах Страны добиться справедливого расследования и суда.
    С каким-то приговором. Обвинительным, оправдательным, условным - это второй вопрос. Я не юрист. Роман явно не вызывает у большинства людей симпатии. Как и многие представители власти, практически все.

    Но давайте своим отношением к происходящему покажем себя как цивилизованные люди. А не дикари.

    К чему и призывал под стенами суда Мустафа. Никакой политики. Только финансы. Мог-не мог, украл-помогал, сотрудничал-сообщничал, присвоил-дал присвоить.
    Уверен, что в кейсе детективов НАБУ это первый,
    но далеко не самый громкий детектив. Далi буде.

    И общество простит набушникам какие-то процессуальные огрехи. Ради правого дела и справедливости. Потому что всех задолбала несправедливость и безнаказанность. Просто надо дать возможность человеку защищать своё имя и репутацию - достойно, как он того имеет права требовать.

    Не тягать урядовца-высокопосадовца как животное по клеткам на утеху публике. Хотя хлеба и зрелищ толпа жаждала ещё с древнеримских гладиаторских времен, описаных в 10-й сатире поэта Ювенала, с «хлебного закона», принятого в 123 году. До нашей эры. 

    В линке - пост торнадовца Николая Цукура об общении Коли с Ромой в СИЗО на Лукьяновке.

    Не особо понимаю, какие публичные репутационные плюсы дают обоим такие материалы, и не уверен что Толик-Стекловизор таки да, встречался с Насировым в медучреждении.
    Но сериал нас ждёт реально затяжной и знатный. Кому как себя в это время вести - выбор каждого. Личный. Свой. Надеюсь, неокрепшее гражданское общество выдержит все свалившиеся ему за шиворот испытания. С Насировым поступят по Закону и Справедливости.

    И так будет со всеми последующими клиентами НАБУ. Вне зависимости от точки сидения. Ведь как точно подметили когда-то американцы: даже если ты прикарманил ярд или несколько - поймать и судить тебя могут и будут за неправильно стыренный миллион. А не весь недоказуемый миллиард.

    Люди ждут шоу.

    Общество - справедливости.

    Я - тоже. Шоу уже в печёнках.

    Шоумэны - тоже. 

    Джерело: блог Олексія Мочанова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    суд НАБУ Роман Насіров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Сергій Руденко
    Сергій Руденко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ