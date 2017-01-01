Поїздки з Москви на окуповані території: «А що вдома? Розорили Донбас»

Ольга Мусафірова Журналіст

Ольга Мусафірова

Розсилка ВІДПРАВИТИ

До Донецька возять за 2200 рублів (це приблизно 1000 гривень за курсом, дешево!). Автобуси з номерними знаками «ДНР», через розкриту ділянку російсько-українського кордону. Тобто, грубо порушуючи закон

Мовою оригіналу

- ... Так, раскрыли российские, укрАинские, поддельные паспорта на первой страничке! Билеты, посадочные талоны в другую руку, и с песнями - ко мне! - командует веселая посадчица в фирменной синей жилетке с надписью «Новоясеневская автостанция». Очередь строится быстро, молча. Клетчатая базарная торба, кофр «Луи Виттон», рюкзаки-абалаки, чемоданы на колесах. Здесь все равны.

Автостанция находится на окраине Москвы, рядом с оптовым рынком и центром по трудоустройству граждан СНГ, прибывших на заработки. Она похожа на небольшой укрепрайон. Вход - только через будку с рамкой-металлоискателем и персональный досмотр. Военизированная охрана в форме. Ограда по периметру и шлагбаум с хитро приваренной снизу раскладной решеткой: выпустили очередной автобус наружу и захлопнули, мышь не проскочит! Антитеррористические меры, оф коз, при таких-то рейсах... Отсюда можно уехать практически во все города оккупированной части Донбасса.

Курить отправляют за пределы автостанции,потом досмотр надо проходить снова. Поддатый «мыш» с улицы попытался пролезть сквозь решетку на шлагбауме и был поднят на ней примерно на метр от земли, с болтающимися ногами, расставленными циркулем. Охрана смеялась. Остальные отворачивались.

В Донецк возят за 2200 рублей (это примерно 1000 гривен по курсу, дешево!) автобусы с номерными знаками «ДНР», через раскрытый кусок российско-украинской границы. То есть, грубо нарушая закон. Посадку на один такой рейс, с водителем по имени Вовчик, о чем свидетельствует табличка на лобовом стекле, я сфотографировала. Прошу простить на качество снимка - не вполне была уверена, что мои действия понравятся охране. Путешествия в Горловку и Енакиево осуществляют российские перевозчики, подобным образом и маршрутом. Салоны «туда» заполнены вполовину. Зато «оттуда», на Москву, - аншлаг.

Несколько приехавших женщин, с кем я перебросилась парой фраз, мечтали бы получить в России вид на жительство. «А что дома ? Разорили Донбасс...».

Джерело: блог Ольги Мусафірової

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