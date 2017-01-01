Росіянку треба пустити на Євробачення, але зустріти по-особливому

Антін Мухарський Український митець, письменник, шоумен

Антін Мухарський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія калічить

Вибір конкурсантки від Росії на Євробачення 2017 цілковито спрогнозована та зрежисована Москвою і Першим каналом пропагандистська акція. Розкручений напередодні скандал у програмі «Хвилина слави» з висловлюваннями Прознера і Літвінової щодо конкурсанта з обмеженими можливостями. Суспільний осуд - як реакція на їхні висловлювання, що таки потрапляють в основний ефір заздалегідь записаного шоу (хоча б легко могли бути видалені режисером). Потім публічне каяття Познера і Літвінової перед мільйонами телеглядачів з вивертанням очей, гримасами, прицмокуванням, глибокими паузами і зведеними судомою щелепами (в класичних традиціях совка). Росія калічить всіх. В той чи інший спосіб. Віднімає кінцівки, виїдає душу, відбирає розум і честь. Країна моральних ампутантів.

Відпрацювавши на своїх, вони підсовують цю цукерку нам. Інвалід 1-ї групи співачка Юлія Самойлова, що брала участь у концертах в окупованому Криму у 2015 році — найкраща кандидатура для наживки, яку ми можемо заковтнути, не пустивши її в Україну. «Ну ось, подивіться, ми ж казали, — нелюді, фашисти й бандерівці» - взвиють усі федеральні канали. Зчиниться скандал міжнародного масштабу, і, повірте, усі біомаси земні встануть на захист людини з особливими потребами. Днями розгорнулася писанина в СБУ, з проханням ретельно перевірити факти, діяти згідно чинного законодавства і все таке... Але будьте мудрішими, будьте далекогляднішими. Будьте професіоналами, холоднокровними і зважливими. Пустіть... але...



Підготуйте зустріч у аеропорту із десятками, сотнями покалічених російською армією українських вояків на інвалідних візках. Хай приїдуть і без гучних заяв і шоу-ефектів створять мовчазний живий коридор для проїзду співачки, а також для журналістів, що її супроводжуватимуть. А перші ряди на Євробаченні віддайте героям, посіченим, побитим, пошматованим російськими снарядами та мінами. І хай дивиться світ на ці наслідки російського великодержавного варварства, що вже сотні років вбиває і калічить, паралельно співаючи пісні про «Аіст на крише — мір на зємлє». І не кажіть після того, що мистецтво не має жодного стосунку до політики.

І наостанок: Диявол — батько брехні. Росія — прихисток його. Бо брешуть вони якісно, професійно, злагоджено, найкраще за всіх у світі. Тому навіть не загравайте з усім російським, бо все одно обведуть довкруж пальця, ославлять на увесь світ і виставлять дурнем. Не вступайте в жодні дискусії і суперечки, адже диявол часто народжується з піни на вустах янгола, що вступив в боротьбу за добру справу. Ставайте мудрішими, спокійнішими та виваженішими. Займайтеся спортом і правильно харчуйтеся. Нам ще треба дожити до тих часів коли Росія — це царство Сатани, гугупне в тартарари. Її кінець вже не за горами. Вірте.

Правда за нами,

Україна переможе!

Джерело: блога Антіна Мухарського

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