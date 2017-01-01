Чому не можна пускати на Євробачення російську конкурсантку

Айдер Муждабаєв Журналіст

Айдер Муждабаєв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія використовує Євробачення як ідеологічну майданчик у своїй гібридній війні

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Россия отправляет в Киев на Евровидение свою гражданку, которая заведомо незаконно пересекала границу Украины, плюя на наш суверенитет, выступала на оккупированной территории. Что хотела сказать Россия – абсолютно понятно. Россия готовилась к скандалу. Сразу после того, как Джамала победила на Евровидении и стало понятно, что конкурс пройдет в Киеве, я заявлял, что Россия обязательно будет готовить провокации. РФ использует Евровидение не как песенный конкурс, а как идеологическую площадку в своей гибридной войне.

И вот они без всякого отбора назначили кандидата Юлию Самойлову, цинично выбрав исполнительницу на инвалидной коляске, чтобы потом показать жестокость украинцев, которые не будут ее принимать. И она на это согласилась сама. Это полное моральное падение путинской России как в гуманитарном, так и в политическом смысле. Выбор девушки, которая передвигается на инвалидном кресле, – для них нормальный пропагандистский ход.

Но Украина должна быть жесткой. Украине должно быть все равно, какой человек нарушил закон. Есть закон, есть ответственность, есть предусмотренные процедуры. Никаких исключений ни для кого делать не надо.

Остается единственный вопрос, который обращен к нашим властям: посылали ли они официальное предупреждение организаторам конкурса – европейскому оргкомитету Евровидения и российскому оргкомитету, в котором было бы указано то, что на территорию Украины не будут допущены артисты и журналисты, посещавшие оккупированные территории? Я еще год назад об этом говорил. Если это письмо существует, то прошу его опубликовать. А если не существует, прошу того чиновника, который должен был официально сделать это предупреждение от Украины, объяснить, почему этого не было сделано. И почему сейчас Украина задним числом должна что-то объяснять? Надо было четко поставить условие, чтобы у России изначально не было соблазна отправлять представителя, который был на территории оккупированного Крыма. Это логично было сделать. Тогда все эти нарушения трактовались бы как сознательные провокации. А сейчас из России звонят и просят прокомментировать эту тему, говоря: «она могла не знать, она далека от политики», «ее пригласили – она поехала», а также - «как вам не жалко девочку?» и прочие подобные рассуждения, рассчитанные на дурачка.

С нашей стороны было промахом не предупредить подобную ситуацию. Россия свое грязное дело делает. Вопрос в другом: как мы в Украине выстраиваем свою информационную оборону и почему мы позволяем попадать в ситуации, которые можно ликвидировать за 10 минут – составлением текста письма и его отправкой?

Джерело: Апостроф

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