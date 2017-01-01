Кримські татари знову повернуть собі свою Батьківщину

Айдер Муждабаєв Журналіст

Айдер Муждабаєв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В пам'ять про предків і заради майбутнього дітей

Мовою оригіналу

На заднем плане моя прабабушка Инает Уланова (у неё на руках младший брат моей бабушки Джафер). Её муж, мой прадед Мамут, ушёл на войну в 41-м и погиб на Кавказе. В оккупации она осталась с пятью детьми. Нацисты их хотели угнать в Германию, не успели. У них пряталась еврейская девушка, высаженная офицером-немцем из душегубки ночью у их дома на ул. Садовой в Къарасубазаре. Они страшно боялись. Потом немец сделал ей фальшивые документы и забрал. Потом пришли советские войска, и 73 года назад в это время их заталкивали в вагоны, чтобы увезти навсегда в никуда. Нашей семье повезло, Инает спасла всех пятерых детей. В семье жены дяди Джафера, тети Зеры, из семи человек в живых осталась она одна.



На переднем плане моя бабушка Васфие. При депортации ей было 15 лет, она провела в ссылке почти всю жизнь, вернулась в конце 80-х, болела и через несколько лет умерла в Крыму.



Это история обычной крымскотатарской семьи. Во время и в первые годы депортации погибли до 46% крымских татар. В 2014-м судьба ударила нас снова. Как и в прошлый раз, мы это переживём, вернём себе родину. В память о наших предках и ради будущего наших детей.

Джерело: блог Айдера Муждабаєва

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