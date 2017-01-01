Окупанти в Криму: Путін продовжує тиснути на кримських татар

Айдер Муждабаєв Журналіст

Айдер Муждабаєв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Росія хоче, щоб кримські татари жили на своїй рідній землі, мовчали і боялися. Але такого не буде

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Совет Европы требует от Российской Федерации возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить допуск в Крым лидеров Меджлиса, которым сейчас въезд на полуостров запрещен. Это решение я считаю личным достижением посла Украины в ПАРЕ Дмитрия Кулебы. Я знаю, как он переживает за Крым. Когда-то, еще до отъезда в Страсбург, он мне сказал, что будет заниматься Крымом как приоритетным вопросом, и он свое слово, данное крымским татарам, держит. В отличие от некоторых украинских политиков.

Конечно, Российская Федерация исполнять это решение не будет, но от этого его важность не становится меньшей. Россия со своим отношением к крымским татарам уже определилась, назад Путин сдавать не будет, и кремлевская политика по отношению к крымским татарам не изменится. Они продолжат называть крымских татар террористами и экстремистами и при этом будут делать вид, что в Крыму крымским татарам живется хорошо, но есть экстремисты, которым не нравится российская оккупация. Хотя на самом деле эту оккупацию не приемлет весь наш народ и никогда с ней не смирится, чтобы там ни выдумывала кремлевская пропаганда.

Ни Джемилева, ни Чубарова они в Крым не пустят, потому что для них это будет означать поражение в борьбе с крымскими татарами. Открыть Меджлис в Крыму они тоже не разрешат, так и будут называть его экстремисткой организацией. Но хорошо то, что теперь российская пропагандистская ложь для мирового сообщества станет еще более наглядной. Очень трудно вменяемым людям слушать бред о «терроризме и экстремизме» крымских татар. Все дальше и дальше Россия заводит себя в политический тупик, и все ее имитации в международной политике ? не пройдут.

Уже была реакция Кремля на решение суда в Гааге. Теперь они скажут то же самое, что «крымским татарам в России хорошо, а с экстремизмом мы боремся». Это то же самое, что «украинский народ мы любим, а с бандеровцами воюем». Россия все быстрее становится голым королем, про которого все всем понятно.

Дипломатические победы Украины очень важны. Таким способом мировое сообщество консолидируется вокруг поддержки Украины, вокруг возвращения Крыма, вокруг прекращения репрессий против крымских татар, которых уже десятки тысяч вынуждены были переехать с Крыма на материковую часть Украины, опасаясь репрессий и притеснений. Россия и дальше продолжает запугивать крымских татар, фабрикуя уголовные и административные дела против них. Их уже не десятки, а сотни. Таким образом они хотят, чтобы из Крыма уехало максимальное количество крымских татар, а остальные жили как в гетто и боялись бы сказать слово, чтобы из Крыма не выходило ни звука.

Россия хочет, чтобы мы, крымские татары, жили на своей родной земле, молчали и боялись. Но такого не будет.

Джерело: Обозреватель

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