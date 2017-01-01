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    Думки вголос

    Ось саме за це Росію і називають Мордором

    • Айдер Муждабаєв

      Журналіст

    • Сьогодні, 12:36
    • Розсилка
    Олексій Навальний
    Олексій Навальний

    РФ моторошна країна. Дійсно Мордор

    Мовою оригіналу

    Власть — бандит, «тележурналисты» — шестерки, слуги бандитов, сопровождают преступление, замазывают рыло исполнителя, их просто всех в дерьме извалять хочется, слизняки. Ну и, конечно, люди вокруг... Всем. Всё. Похрен. Никто даже не дернулся, не попытался догнать этого овоща, хотя было элементарно. И это хуже всего. Смотреть тошно.

    Желаю выздоровления Алексею Навальному, хотя он расист, крымнашист, враг украинцам, крымским татарам, но тут он живой человек, ни в чем не повинная жертва нечеловеков (чужих невинных жертв он, правда, не видит, но это пусть он сам со своей совестью). А вот эти вокруг стоящие — ничтожества, равнодушная ко всему биомасса, никакие, никто. 84% расчеловечивания.

    Да, наверное, уже больше. Ужасное видео, невозможно смотреть, очень стыдные кадры, кулаки просто сжимаются, я бы, окажись рядом, секунды не думая, бросился и догнал.


    Джерело: блог Айдера Муждабаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія путінський режим Олексій Навальний
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