Ось саме за це Росію і називають Мордором

Айдер Муждабаєв Журналіст

Айдер Муждабаєв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Навальний

РФ моторошна країна. Дійсно Мордор

Мовою оригіналу

Власть — бандит, «тележурналисты» — шестерки, слуги бандитов, сопровождают преступление, замазывают рыло исполнителя, их просто всех в дерьме извалять хочется, слизняки. Ну и, конечно, люди вокруг... Всем. Всё. Похрен. Никто даже не дернулся, не попытался догнать этого овоща, хотя было элементарно. И это хуже всего. Смотреть тошно.

Желаю выздоровления Алексею Навальному, хотя он расист, крымнашист, враг украинцам, крымским татарам, но тут он живой человек, ни в чем не повинная жертва нечеловеков (чужих невинных жертв он, правда, не видит, но это пусть он сам со своей совестью). А вот эти вокруг стоящие — ничтожества, равнодушная ко всему биомасса, никакие, никто. 84% расчеловечивания.

Да, наверное, уже больше. Ужасное видео, невозможно смотреть, очень стыдные кадры, кулаки просто сжимаются, я бы, окажись рядом, секунды не думая, бросился и догнал.





Джерело: блог Айдера Муждабаєва

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»