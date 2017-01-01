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    Думки вголос

    Порошенко сказав «Стоп!» кремлівській пропаганді

    • Айдер Муждабаєв

      Журналіст

    • Сьогодні, 19:31
    • Розсилка
    <span>Петро Порошенко</span>
    Петро Порошенко

    Ці ресурси в Україні токсичні. У разі чого вони можуть бути використані проти кожного громадянина і країни в цілому.

    Мовою оригіналу

    Я полностью поддерживаю решение о запрете доступа до Яндекса, Мейл.ру и соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники».

    Все перечисленные структуры, как давно известно, управляются напрямую из Кремля. Кроме того, они имеют свои представительства в Украине, руководство которых, я это лично знаю, ездит постоянно в Москву на совещания. Мне сами люди из этих компаний это рассказывали недавно, поначалу не зная, кто я. Они ездят в Москву на совещания, получают указания и прекрасно знают, с кем они имеют дело, какие ресурсы здесь продвигают.

    Я знаю, какую информационную политику ведет Яндекс. Например, Яндекс отказался индексировать сайты телеканала ATR, так как они запрещены в Российской Федерации. Это лишь один конкретный пример. Наш редактор сайта звонил и спрашивал об этом. Ему ответили: «Вы запрещены в РФ, мы ваши новости продвигать не будем».

    С помощью этих систем ведется, во-первых, распространение пропаганды. Очень четко выстраиваются топы новостей – они ставятся вручную так, как надо российской пропаганде. Кроме того, с помощью этих систем ведется сбор персональных данных о гражданах Украины.

    Это мощнейший инструмент пропаганды Российской Федерации на территории Украины. Яндекс выстраивает свою политику так, как нужно Кремлю, чтобы и в интернете тоже была неадекватная картина мира.

    Эти ресурсы в Украине токсичны. В случае чего они могут быть использованы против каждого гражданина и страны в целом.

    Кроме того, в этих социальных сетях российская пропаганда создает систематически группы, в них заливается дезинформация об Украине, это все модерируется, сидит целое управление, которое этим занимается.

    Поэтому я полностью одобряю решение Президента Украины. Он молодец.

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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