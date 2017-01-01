Порошенко сказав «Стоп!» кремлівській пропаганді

Айдер Муждабаєв Журналіст

Айдер Муждабаєв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко

Ці ресурси в Україні токсичні. У разі чого вони можуть бути використані проти кожного громадянина і країни в цілому.

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Я полностью поддерживаю решение о запрете доступа до Яндекса, Мейл.ру и соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники».

Все перечисленные структуры, как давно известно, управляются напрямую из Кремля. Кроме того, они имеют свои представительства в Украине, руководство которых, я это лично знаю, ездит постоянно в Москву на совещания. Мне сами люди из этих компаний это рассказывали недавно, поначалу не зная, кто я. Они ездят в Москву на совещания, получают указания и прекрасно знают, с кем они имеют дело, какие ресурсы здесь продвигают.

Я знаю, какую информационную политику ведет Яндекс. Например, Яндекс отказался индексировать сайты телеканала ATR, так как они запрещены в Российской Федерации. Это лишь один конкретный пример. Наш редактор сайта звонил и спрашивал об этом. Ему ответили: «Вы запрещены в РФ, мы ваши новости продвигать не будем».

С помощью этих систем ведется, во-первых, распространение пропаганды. Очень четко выстраиваются топы новостей – они ставятся вручную так, как надо российской пропаганде. Кроме того, с помощью этих систем ведется сбор персональных данных о гражданах Украины.

Это мощнейший инструмент пропаганды Российской Федерации на территории Украины. Яндекс выстраивает свою политику так, как нужно Кремлю, чтобы и в интернете тоже была неадекватная картина мира.

Эти ресурсы в Украине токсичны. В случае чего они могут быть использованы против каждого гражданина и страны в целом.

Кроме того, в этих социальных сетях российская пропаганда создает систематически группы, в них заливается дезинформация об Украине, это все модерируется, сидит целое управление, которое этим занимается.

Поэтому я полностью одобряю решение Президента Украины. Он молодец.

Джерело: Обозреватель

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