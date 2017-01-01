Репресивне гетто. Крим за три роки анексії

Айдер Муждабаєв Журналіст

Айдер Муждабаєв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поки Росія існує, вона буде переслідувати кримських татар

Крым сейчас – это абсолютно репрессивная система, которую применяет Путин в своей гибридной войне. Для крымских татар я ее называю гибридым гетто, а для всех остальных – гибридным ГУЛАГом. В отличие от сталинских времен, когда нужно было в каждом доме или учреждении посадить по человеку, чтобы все боялись, сейчас этого не нужно. Достаточно посадить несколько десятков человек, возбудить дела и сообщить об этом широкой аудитории, чтобы все молчали.

Это и делает Россия в Крыму. Но иногда у нее это не совсем получается, потому что татары – достаточно сплоченный народ, прошедший советскую депортацию, борьбу с Советским Союзом. Крымские татары когда-то придумали в СССР самиздат, и только потом с них взяли пример диссиденты. Крымские татары в 1987 году провели первую массовую демонстрацию протеста на Красной площади, с чего фактически и началась «перестройка».

Крымских татар так просто не запугаешь, поэтому Россия применяют такую тактику: не просто сажает людей, а преследуют и адвокатов, которые защищают этих людей, и даже тех, кто приходит, когда устраивают у кого-то обыски, снимает это на видео и показывают всему миру. Цель понятна: нейтрализовать всех людей, которые несут любую информацию о репрессиях, чтобы получилось, как во время поездки Горького с Бернардом Шоу на Беломорканал, когда выставили заключенных перед ними и спрашивали, как им живется здесь, на Беломорканале, а они отвечали: «прекрасно, хорошо, администрация не обижает». Вот таким в Кремле видят Крым.

В Кремле хотят задушить все, заткнуть всем рты, заставить остальное население Крыма быть настороже по отношению к крымским татарам и заставить жить от них отдельно. Любой крымский татарин после запрета Меджлиса может назван сторонником Меджлиса и помещен в тюрьму, поэтому лучше с ними не общаться. Это сегрегация – отделение одной национальной группы от других на гибридном уровне страха. В РФ хотят, чтобы крымские татары не собирались и не защищали свои права коллективно. Уже открыты уголовные дела за то, что крымские татары собрались в кафе.

И вот Крыму делают такие показательные вещи. Одних обвиняют в сепаратизме за то, то те говорят: «Крым – это Украина». Других называют экстремистами, потому что на стене висит Коран. Еще одна «фишка» – диверсанты. Хватают людей и называют их диверсантами, а среди них и крымские татары, и украинцы – бывшие служащие Украины. Каждый раз плодят новые типы обвиняемых по разным делам. Все ради того, чтобы мировому сообществу сказать: нет никакого преследования в Крыму по национальному признаку или за политические убеждения, есть преследование экстремистов, террористов, сепаратистов. Все это гибридная политика, рассчитанная на то, что мировое сообщество сойдет за идиотов, которые всему этому будут верить.

Пока Россия существует, она будет преследовать крымских татар и делать все, чтобы как можно больше людей оттуда уехало, опасаясь за свою судьбу, а остальные – чтобы молчали. Сейчас начался новый этап: вызывают руководителей Меджлиса, который якобы запрещен, и предупреждают о том, что они будут следующими посаженными. А дальше можно сажать до бесконечности, на кого палец укажет. Ситуация такая же, какую видели в кино, где показывают какое-нибудь гетто: люди идут на работу и с работы, а мимо идут офицеры со своими дружками, смотрят на человека, который не так на него посмотрел или на которого кто-то указал, и стреляет ему в голову; офицер идет дальше, а прохожие должны идти мимо и не сопротивляться, принять на себя статус жертвы и жить всю жизнь с этим.

Там, в Крыму, строится гибридное гетто – северокорейский вариант, только на стадии, когда оттуда еще может доходить еще какая-то информация. Но дальше будут Крым превращать еще и в информационное гетто.

Основная задача Украина – разрушать стены гетто, помогать крымским татарам, поддерживать их борьбу, давать им надежду на освобождение, дать переименовать наконец-то республику Крым, под знаменами которой строился «русский мир», фактически русскую республику в составе Украины, в Крымскотатарскую республику в составе Украины, у которой другой флаг, гимн и герб. Крымские татары – это единственная связь Украины с Крымом, это народ, который за все время независимости Украины голосовал за самые украинские партии. Если поднять статистику и посмотреть, то кроме крымских татар там поддерживали украинские силы и кандидатов в президенты лишь 2-3% населения, а основная масса, голосовавшая всегда за Украину, это были крымские татары. Поэтому считаю, что Украина как государство перед крымско-татарским народом долгу. За все эти годы никакой помощи там крымским татарам оказано не было, и теперь они еще страдают и от оккупантов. Украина должна делать все возможные шаги на внешнеполитической арене, чтобы поддерживать борьбу крымских татар.

Джерело: Апостроф

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