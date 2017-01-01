Скандал зі співачкою Самойловою: Кремль нарешті отримав гідну відповідь

Айдер Муждабаєв Журналіст

Айдер Муждабаєв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Самойлова

Україна вчинила згідно з законом, жодного стосунку стан здоров'я російської співачки до рішення нашої влади не має

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Реакция России (по поводу запрета въезда на территорию Украины для Юлии Самойловой из-за нарушения украинских законов. – ред) теперь нас совершенно не интересует. Это то, о чем я говорил с самого начала, и тут не побоюсь быть нескромным, скажу, что я первым из украинских журналистов написал: не должно быть никаких колебаний, нужно запрещать въезд этой «живой бомбе» путинской пропаганды в гибридной войне. И все.

Я очень рад, что в итоге это мнение – не поддаваться на провокации Кремля – поддержало большинство украинского общества. И вот, не прошло и нескольких недель, как решение принято. Оно абсолютно правильное, ибо это единственный способ не втянуться самим в сценарий Кремля, который состоял в том, что куча пропагандистов прилетела бы с ней сюда и писала бы, какие сволочи украинцы, какие они фашисты, как они ненавидят и не только распинают мальчиков, но и унижают, освистывают инвалидов.

А теперь – все, этого шоу не будет. А что там внутри своей страны и по пропагандистским каналам будет показывать Кремль – это не должно нас совершеннейшим образом интересовать. Украина поступила по закону, никакого отношения состояние здоровья российской певицы к решению наших властей не имеет, оно принято с абсолютно холодной головой. И ни одна страна, ни европейский комитет «Евровидения» не сможет предъявить нам никаких юридических претензий.

А в данном случае – и моральных, поскольку «Евровидение» предупреждало Россию о том, что не надо провоцировать и выбирать конкурсантов, имеющих проблемы с украинскими законами. Но Кремль пошел на нарушение намерено – и получил достойный ответ.

Сегодня я горжусь решением властей Украины. Всегда и во всем бы так!

Джерело: Обозреватель

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