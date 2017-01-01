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    Думки вголос

    В стані війни Україна та Росія не можуть не мати візового режиму

    • Айдер Муждабаєв

      Журналіст

    • Сьогодні, 19:04
    • Розсилка
    Фото: ТСН

    За ці три роки питання віз дуже запустили і якщо вже розривати дипломатичні відносини і вводити візи - то це давно треба було вирішувати

    Мовою оригіналу

    Введение виз между Украиной и Россией напрашивается хотя бы потому, что в Украине находятся российские наемники, которые могут совершать заказные убийства и другие провокации. Опасность такого рода въезда людей на территорию Украины, которые могут тут что-то устроить — существует. Поэтому неплохо, чтобы они получали визы, чтобы их личности были идентифицированы. Это с одной стороны.

    С другой стороны виза — это тоже гарантия не от чего. Российские спецслужбы и тут могут нанимать людей. Человек, который убил экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова — он же гражданин Украины. Или у человека, который покушался на жизнь Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева - тоже был украинский паспорт.

    Но в логике войны решение ввести визы с Россией — напрашивается и оно давно назрело. Вопрос только в том, насколько украинские спецслужбы готовы к этому введению. Есть ли хоть какая-то база данных, насколько консульские учреждения готовы. То есть практическая сторона этого вопроса более сложная, чем теоретическая.

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    Действительно огромное количество людей обратится за визами и эти люди живут не только в Москве и вокруг Москвы. Люди живут по всей России. Вот как, например, из-за Урала ехать за визами в Москву? Конечно, это будет очень сложно. И как с этим справятся несколько консульских служб в России — непонятно.

    Но в принципе в состоянии войны страны не могут не иметь визового режима. Это очевидно. Только за эти три года этот вопрос очень запустили и если уж разрывать дипломатические отношения и вводить визы — то это давно надо было решать. Сейчас это тоже можно решить. Вопрос только в том — готово ли государство к его практической реализации и сможет ли оно сделать так, чтобы не было какого-то колапса для нормальных людей, живущих в России.

    Джерело: Обозреватель

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