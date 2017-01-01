Як російські пропагандисти в ЗМІ України роблять з кримських татар терористів

Айдер Муждабаєв Журналіст

Айдер Муждабаєв

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Руслан Зейтуллаєв

Привіт Конгресу однієї великої країни

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Есть такие правозащитники, чаще всего из РФ, которые заняты тем, что внедряют в сознание через СМИ мантры российской пропаганды.

Например, я увидел текст одной такой барышни про Руслана Зейтуллаева, который объявил голодовку с требованием к РФ освободить крымских татар, украинских политзаключённых по статьям об «экстремизме» и «терроризме», по «делу 26 февраля». Так вот. Барышня, которая живёт в Киеве, но без проблем ездит туда-сюда, ни разу в тексте не назвала Руслана «крымским татарином». Только и исключительно «мусульманином». Именно так, как надо пропаганде РФ, лепящей из крымских татар «исламистов».

Пропаганде которая утверждает: «Россия не преследует крымских татар, она преследует тех, кого считает экстремистами, террористами». Ведь в сознании многих, в т.ч. на Западе, «мусульманин»=«террорист». Хотя на самом деле Руслан и другие посажены Россией только за то, что они крымские татары, а дела им придумывают любые, без разницы, чтобы запугать весь народ. Ни по одному делу никакой вины подсудимых нет, это сталинизм, нацизм в чистом виде. Причём сам Руслан, обращаясь к мировому сообществу, позиционирует себя как крымский татарин, и сам об этом говорит.

Очень точно такие «правозащитники» работают, не зря получают гранты, как профи в медиа я могу это оценить. Это, кстати, те же «правозащитники», которые недавно поддержали решение «Открытой России» Ходорковского отказать в помощи детям крымских татар по национальному признаку.

Хорошие люди, правда? В каком СМИ в Украине печатаются такие тексты про крымских татар многие, наверное, догадались. Привет Конгрессу одной великой страны.

Джерело: блог Айдера Муждабаєва

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