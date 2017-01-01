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    Думки вголос

    Не розумію дикий спротив російськомовних, які не хочуть вчити украінську

    • Наталія Іщенко

      Аналітик

    • Сьогодні, 09:55
    • Розсилка

    Я зовсім не розумію дикий спротив російськомовних мешканців України, які не хочуть вчити українську мову, або не хочуть нею користуватися

    Особисте і не тільки. В минулому житті я жила в місті, де було три офіційних мови, абсолютно різних, були школи на 5-ти мовах, теж не схожих одна на одну, до того ж були росповсюджени ще дві мови, до яких немає літер, є тільки розмовний варіант, а ще люди користувалися в побуті декількома іншими мовами.

    З дітьми вдома різні члени родини говорили на різних мовах, віддавали до садочку, де малюк вчив зовсім нову мову, а в школу він йшов вже іншомовну. В спілкуванні усі перескакували з мови на мову, і рідних мов у людини могло бути десь 3-4. Для того, щоб зробити карьєру, треба було знати як мінімум дві мови абсолютно вільно. Це ще я не згадую англійську, якої діти з добрих родин навчалися с пелюшок.

    Після цього вавілону я зовсім не розумію дикий спротив російськомовних мешканців України, які не хочуть вчити українську мову, або не хочуть нею користуватися. Чому? Вона ж нескладна. Звичайно, будуть помилки. Напевно в цьому тексті їх в мене теж повно. І що? Зараз є, потім не буде. Справа практики. Так все ж таки, звідки ця антиукраїнськомовна впертість?

    Джерело: блог Наталії Іщенко

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