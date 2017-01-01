Вимкнення «Дождя» – завершення епохи надій на незалежні від Кремля російські ЗМІ

Наталія Іщенко Аналітик

Наталія Іщенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дождь

12 січня Національна рада вилучила російський телеканал «Дождь» із переліку програм, що дозволені для ретрансляції у всіх кабельних мережах України

Претензій до «Дождя» назбиралося декілька, але головна – це трансляція інформації, що свідчить про невизнання телеканалом територіальної цілісності Української держави. В своїх програмах «Дождь» регулярно подає Крим як територію Російської Федерації – демонструє карти, на яких територія кримського півострова позначена як складова частина РФ, робить репортажі з «російського Криму»...

Гендиректор «Дождя» Наталія Синдєєва, коментуючи рішення Нацради, не стала виправдовуватись і прямо заявила: телеканал у своїй діяльності керується російським законодавством. «Відповідно до статті 65 конституції Російської Федерації, Республіка Крим є суб’єктом Російської Федерації», – вичерпно пояснила керівник каналу.

Все «ясно-понятно» чи ні? Мабуть, таки ні. Тому що певна кількість українських журналістів, активістів та блогерів чомусь вирішила сумувати за втраченою можливостю дізнаватися новини про «російський Крим» і загалом про російське сьогодення. Напевно, далася взнаки давня симпатія українців саме до цього телеканала, що збереглася з часів Євромайдану: тоді «Дождь» постійно інформував про «революційні» події в Україні, до того ж майже об’єктивно. На початку лютого 2014 року на Майдані навіть відбулась акція на підтримку «Дождя». Тоді, під час традиційного віча, декілька десятків людей відкрили парасолі, а потім ходили маршем та скандували: «Дождь – ми з тобою!», «Дякуємо за правду», «Спасибо за профессионализм». Тепер прихильникам російських ліберальних медіа важко прощатися з ілюзіями та забувати колишніх кумирів…

Тим часом спікер МЗС РФ Марія Захарова пообіцяла, що відомство звернеться до ОБСЄ щодо заборони «Дождя». Зрозуміло, що адресатом буде офіс представника зі свободи засобів масової інформації Дуні Міятович, отже, чекаємо нових звинувачень з Вени на адресу інформаційної політики Києва.

Хоча, на думку відомого журналіста Айдера Муждабаєва, ситуація навколо «Дождя» – це не «історія про «утиск свободи слова», це взагалі не про те». «Просто ситуація є такою, що бути одночасно і російським, і українським каналом вже не вдається. І далі не вдасться. Ні «Дождю», ні комусь іще. Просто триває війна, в якій Росія напала на Україну й окупувала частину її території».

Дивно, що на третьому році російсько-української війни це знову і знову треба пояснювати.

Джерело: День

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