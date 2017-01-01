Репресії в окупованому Криму: порушуються навіть російські закони

Антон Наумлюк Журналіст

Антон Наумлюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еміль Курбединов

В окупованому Криму від свавілля не захищені навіть такий адвокат з гучним ім'ям, як Микола Полозов

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1. Эмиля Курбединова закрыли на 10 дней для того, чтобы исправить ошибку ФСБ, продлить арест «крымскому диверсанту» Редвану Сулейманову. Дальнейшего продолжения эта история, надеюсь, не получит. Для ФСБ Эмиль в качестве героя опаснее, чем в качестве адвоката, который имеет в Крыму очень небольшой набор инструментов, чтобы повлиять на решение суда. Его выступления на международных площадках для местных силовиков не имеют никакого значения. Есть небольшая вероятность, что это возможность надавить на Москву, но реальные взаимоотношения Главка и местных структур сложнее и многограннее, чтобы назвать фактор внешнего давления определяющим. Извините, но это так, - внешнее воздействие мало что в Крыму меняет, здесь пытают и нарушают даже российские законы, вне зависимости, говорят об этом в ПАСЕ или нет.

2. Есть небольшая, на мой взгляд, вероятность, что по результатам «осмотра помещений», как ЦПЭ обозначил обыски в адвокатском офисе Эмиля и у него дома (по этому адресу зарегистрирована местная адвокатская палата, кстати), Эмиля переведут в статус свидетеля по делам Хизб ут-Тахрир. Тогда он не сможет быть защитником фигурантов этого дела.

3. Есть так же вероятность, что у Курбединова будет вторая административка за посты в ФБ, о которых говорил оперативник (братья Шамбазовы - Э-шник, который задерживал Акадырова и многих других, и ФСБ-шник, который, очевидно, ломал руку Костенко). В таком случае, мне кажется, могут надавить на местную коллегию адвокатов и лишить Эмиля статуса.

4. Николай Полозов в Крыму, не взирая на громкое имя и бэкграунд, так же не защищен, как и местные адвокаты. Его вывели из делу Умерова, несмотря на протесты и нарушение УПК.

5. Институт адвокатов по назначению в Крыму (думаю, что везде) используется для легализации действий силовиков, в том числе для оформления полученных под пытками «признательных показаний». Адвокатов, которые этим занимаются, в Крыму все знают, они и сами не стесняются заявлять, что сотрудничают с ФСБ. Самое активное участие такие адвокаты принимают в делах «крымских диверсантов». Почитайте интересное о Штыбликове и его адвокате, например.

6. События с арестом Курбединова, его судом и обысками не освещал ни один местный журналист. То есть даже те, которые писали о «ликвидации ячейки Хизб ут-Тахрир» в Бахчисарае, где Сейрана Салиева взяли по банальной административке, не приехали, чтобы написать, как посадили «адвоката-экстремиста». Заур Смирнов, который откровенно лгал об операции ФСБ, не сделал никаких опровержений. Но, никто этих опровержений у него, как я понимаю, и не потребовал, ни одно СМИ. В том числе украинское, извините.

7. Адвокатская палата России никак не отреагировала на задержание Полозова и арест Курбединова. Не знаю, обращался ли кто-то из СМИ к Резнику за комментарием, у меня просто не было для звонков времени, извините. Есть заявление от «Агоры», готовится от Украинской и Польской палат адвокатов. Адвокаты в России, за редким и ожидаемым исключением, тоже никак не отреагировали.

Джерело: Блог Антона Наумлюка

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