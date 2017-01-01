«Розкопки британських учених» у Криму: новий міф російської пропаганди

Антон Наумлюк Журналіст

Антон Наумлюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Делегації» приїжджають на півострів постійно, учасники часто сумнівні, статус неофіційний. У російських ЗМІ, зрозуміло, це все подається зовсім інакше

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Российские информагентства 9 февраля сообщили о том, что в Крым приехали археологи из Великобритании, которые назвались учеными Бристольского университета. Речь идёт о Ниле Фолкнере, Патрике Мерсере и Роджере Варде. Приехали для того, чтобы вести раскопки, связанные с Крымской войной, наладить сотрудничество вплоть до работы студентов на полуострове. Новость о приезде британцев давалась со ссылкой на главу комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка. Судя по тексту на РИА, Фолкнер выступил от имени Бристольского университета, который якобы «готов стать академическим партнером проекта».

Официально, участников поездки в Крым называют учеными Бристольского университета, авторами военно-исторического журнала «Живая Военная история». Мерсер - «военный историк, специалист по Крымской войне», Нил Фолкнер - «ведущий конфликт-археолог Европы», и Варда - «учёный, участник полевых экспедиций».

На самом деле, к Бристольскому университету косвенное отношение имеет только Нил Фолкнер, который когда-то там преподавал, а сейчас нет. Крым Реалии дозвонились до пресс-службы университета, где им ответили: «Они не профессоры Бристольского университета. Один из них – Нил Фолкнер, преподавал в нашем университете в течении нескольких лет. Но сейчас не является сотрудником нашего университета. Кем являются его спутники, мы не знаем».

Нил Фолкнер действительно достаточно известный учёный и популяризатор истории и археологии, марксистских, революционно-социалистических взглядов. Сейчас он активист Лейбористской партии и в леворадикальной группе Momentum поддерживает Корбина, который стоит на очень жестких антиамериканских позициях, а НАТО и вовсе отказывает в праве на существование.

Впрочем, Патрик Мерсер, - гораздо интереснее. Бывший военный, бывший парламентарий Палаты общин от консерваторов, в 2007 году Мерсер ушел в отставку с поста пресс-секретаря кабинета Кэмерона после расистских высказываний в интервью TheTimes. В интервью он много рассуждал о чернокожих солдатах в армии и, фактически, оправдывал насилие по этническому принципу. В 2013 году он повторился, рассказав журналисту анекдот про «кровавого еврея». У Мерсера было и несколько скандалов, связанных с незаконным лоббированием. В 2013 году его обвиняли в лоббировании интересов руководства частной охранной компании Clearwater, которому он помог сделать пропуск в парламент, за что получал 9000 фунтов стерлингов в год. Мерсер заявил, что это оплата консультационных услуг. Clearwater занимается вопросами безопасности на море, отслеживанием и защитой судов, нефтяных и газовых вышек.

Самым серьезным скандалом по вопросам лоббирования стало обвинение Мерсера в небескорыстном отстаивании в парламенте интересов некой бизнес-группы «Друзья Фиджи» в 2014 году. На самом деле, вместо лоббистов от бизнеса к нему обратились журналисты Daily Telegraph и ВВС Panorama, проводящие расследование о лоббировании. Переговоры с Мерсером были записаны на камеру, расследование было опубликовано, состоялось заседание Комитета по стандартам, который принял решение отстранить Мерсера на шесть месяцев. «Правила признают, что лоббирование со стороны третьих лиц может быть легитимной частью процесса, но это совершенно неприемлемо для членов парламента - быть оплачиваемым лоббистом. Господин Мерсер не только занимается оплачиваемой адвокацией, но он также создал сомнительную репутацию Палаты общин», - говорится в протоколе заседания Комитета. Мерсер подал в отставку и сказал, что ему «очень стыдно».

Мерсер, кстати, приезжал в Крым в 2012 году, когда еще был парламентарием. Он предложил снять на полуострове фильм «Золото Англии», о гибели английского транспортника «Черный принц» у Балаклавы по собственному сценарию. В январе 2014 года он снова был в Севастополе, и снова обсуждал съемки фильма, которые так и не состоялись.

Про некоего Роджера Варда вообще ничего не известно, но и Мерсера, в принципе, должно хватить. Единственное упоминание о Варде касается каких-то поисковых работ на полях сражений с металлоискателем. То есть, приезжали, конечно, никакие не ученые Бристольского университета, они к нему никакого отношения не имеют. Мерсер и вовсе не ученый, а, как бы это помягче, авантюрист, несколько раз пойманный на расизме и проплаченном лоббизме. Ну понятно, что никто из крымских властей ничего опровергать не будет. Заур Смирнов про административное задержание активиста недавно сказал, что это была операция ФСБ по ликвидации ячейки Хизб ут-Тахрир, и ничего.

Украинская КП, кстати, дает новость о «раскопках британских ученых в Крыму» со ссылкой на ту же пресс-службу Бристольского университета, которая якобы и статус ученых подтверждает, и о планах раскопок уверенно говорит. Украинский минкульт попросил МИД направить в Лондон и Москву ноту протеста в связи с заявленными планами «британских ученых» в Крыму, и обратился в ЮНЕСКО за защитой объектов на полуострове.

Вообще, нужно уже обобщать данные о привлечении иностранцев, разных авантюристов, радикалов и т.д., в Крым для легитимизации того, что здесь происходит. «Делегации» приезжают на полуостров постоянно, участники зачастую мутные, статус неофициальный. В российских СМИ, разумеется, это все подается совсем иначе.

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