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    Думки вголос

    Чому суспільство бурхливою радістю відреагувало на можливе затримання Насірова

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Сьогодні, 11:27
    • Розсилка
    Роман Насіров
    Роман Насіров

    Роман Насиров - близький соратник правлячої команди і один з ключових гравців системи перерозподілу і контролю потоків

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    Ажиотаж вокруг возможного задержания НАБУ Романа Насирова должен стать тревожным сигналом как для остальных правоохранительных органов, так и для всего руководства страны. Такую волну радости, граничащей с восторгом не вызывали ни дела против Андрея Клюева, ни задержание Александра Ефремова, ни даже допрос Виктора Януковича.

    Конечно, одно не исключает другого - наказывать надо как прошлых преступников, так и нынешних. Но если задержание действующего главы фискальной службы поддерживается обществом больше, чем преследование воров и убийц прошлого режима, то, очевидно, общество недовольно тем, что происходит сейчас и ему важно, способно ли государство бороться с нарушителями при власти, а не в учебниках истории.

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    Между тем, эти события еще раз доказывают правильность создания НАБУ. Да, ребята могут ошибаться; да, у них мало опыта (ему и не откуда взяться на данном этапе ). Но Роман Насиров - близкий соратник правящей команды и один из ключевых игроков системы перераспределения и контроля потоков. И сам факт возможности сбора информации, документирования и реализации дел такого уровня дает повод надеяться на независимость и самостоятельность правоохранительного органа.

    При этом, напомню, у НАБУ до сих пор нет права на самостоятельное снятие информации с каналов связи (прослушку), а создание антикоррупционного суда саботируется с энтузиазмом, достойным лучшего применения.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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