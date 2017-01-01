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    Думки вголос

    Хто і чому сьогодні не голосував за санкції проти друзів Януковича

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Сьогодні, 13:59
    • Розсилка
    Рінат Ахметов
    Рінат Ахметов

    Сьогодні в парламенті стався потрійний #facepalm

    Мовою оригіналу

    Верховной Раде предлагалось обратиться к СНБО с требованием ввести персональные санкции в отношении ряда лиц за «создание угроз национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и содействие террористической деятельности».

    Первый и самый большой конфуз случился с депутатами Виталия Кличко - группа УДАР бойкотировало голосование практически в полном составе. Причина очевидна - в санкционном списке есть фамилия Дмитрия Фирташа.

    Вторая «неловкость» случилась, когда за документ не проголосовали половина (!) БПП и четверть (!) Народного фронта. Поэтому в следующий раз, когда Сергей Пашинский или Юрий Луценко будут искать предателей и коллаборантов, предлагаю начинать клеймить позором с более понятных «рук Кремля и Януковича» - Андрея Иванчука и Игоря Кононенко, присутствовавших в зале и не проголосовавших за постановление. Ничего личного - голые факты: Кононенко проголосовал дважды «за», а в финальном голоса не дал; Иванчук именно в это время оказался в Кабмине, а карточка продолжала работать.

    А третий удивительный асбурд закрался в сам санкционный список. По странному стечению обстоятельств в списке не оказалось фамилии главного спонсора Партии регионов и лично Виктора Януковича - Рината Ахметова.

    Для тех, кто забыл - Ринат Ахметов открыто и публично финансировал шесть (!) парламентских кампаний «регионалов», был главной опорой Виктора Януковича с 2004 года, когда началось идеологические разделение страны на три «сорта» и лично обеспечивал финансами и медийной поддержкой все действия режима Януковича вплоть до последних дней его пребывания на территории Украины.

    Так вот, этого человека авторы постановления в документ почему-то не включили. И я гарантирую, что если бы в списке вдруг оказался Ринат Ахметов, мы бы обнаружили, что за постановление не готовы голосовать вся фракция Радикальной партии Олега Ляшко, львиная доля Народного фронта и еще большая часть БПП.

    Ну и самое главное. Строго говоря, с точки зрения классического права, это, конечно же, полная чушь - по сути парламенту предлагается взять на себя несвойственные ему функции и стать судом. Причина очевидна - бессилие и импотенция следственных органов и судебной системы, которые решили исправить руками депутатов. Ну, ок, допустим - раз суды, СБУ и Генпрокуратура бессильны, можем символически помочь.

    Результаты голосования тут.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    БПП Віктор Янукович санкції Генпрокуратура Рінат Ахметов УДАР
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