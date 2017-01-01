Порошенко повторює помилки Януковича

Мустафа Найєм Народний депутат

Мустафа Найєм

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Петро Порошенко

«А коли все закінчиться, у нас буде своя передача на телеканалі Рената Леонідовича»

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По сравнению с Виктором Януковичем Петр Порошенко - великолепный оратор с блестящей памятью и живым умом. И нет ничего удивительного в том, что на своей территории, в ограниченное время и имея хороший штат советников президент выиграл бой у журналистов, по старой привычке ожидавших у микрофона косноязычного увальня.

Одно непонятно: как человек с таким умом, памятью и способностями умудряется делать те же ошибки, что и предшественник.

Это касается и коррупции, и мелких компромиссов с собой, и слежки за активистами Службой безопасности и разведкой, и тотальная дискредитация политических оппонентов, и маразмы электронного декларирования, и удивительно совмещающиеся параноидальный страх и благоговение перед США... Все ведь это уже было, черт возьми. И, что еще смешнее, ответы на пресс-конференциях об этих абсурдах были такими же. Зачем же?

Одно из двух - либо мы ошибаемся в способностях и талантах главы государства; либо в природе власти за три года изменилась только форма, а по сути остались те же механизмы решения проблем, рычаги давления на оппонентов и та же привычка во всем винить запад и критиков. Все то же, просто не так системно, не так откровенно, с меньшим размахом.

Ну и еще одно. При всем уважении к главе государства, странно делать вид, что ты не понимаешь моральную сторону проблемы личной, а теперь еще и семейной зависимости от Рината Ахметова - главного спонсора своего предшественника, по вине которого погибли и продолжают погибать граждане твоей страны. Я с трудом себе представляю, как в феврале 2014 года, стоя на сцене Майдана Петр Алексеевич мог бы такой же улыбкой как сегодня на пресс-конференции заявить людям: «А когда все закончится, у нас будет своя передача на телеканале Рената Леонидовича».

Это не о законе и даже не о конфликте интересов. А об элементарной политической адекватности и соизмеримости себя, своей должности с событиями и реалиями страны. Страны, в которой, если я правильно помню, полным ходом идет деолигархизация.

А так, да, пресс-конференцию президент выиграл.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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