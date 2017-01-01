Володимир Кличко 20 років був гордістю України

Мустафа Найєм Народний депутат

Мустафа Найєм

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Двадцать років він дозволяв нам дивитися на інших боксерів, як на другу лігу і гордо вболівати за свого

Мовою оригіналу

Украинский джентльмен Владимир Кличко. Конечно, очень грустно, но это было очень красиво, честно и по-настоящему. Владимир красиво боксировал. Честно проиграл. И благородно поздравил соперника.

На самом деле, любая красивая история когда-нибудь заканчивается. Не важно, чем закончится эта - будет ли реванш и сможет ли Владимир вернуться на Олимп, - я искренне горжусь, что это наш, украинский боксер. Его первые бои я смотрел еще в школе; допоздна засиживались у телевизора с отцом, когда я был студентом. Просто вдумайтесь: мы всей страной гордимся Владимиром уже почти 20 (!) лет. Двадцать (!) лет он позволял нам смотреть на остальных боксеров, как на вторую лигу и гордо болеть за своего.

И я благодарен ему за все эти годы. Независимо ни от чего.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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