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    Думки вголос

    Донбас з його бойовикам сьогодні непотрібний навіть Зімбабве

    • Олександр Невзоров

      Журналіст

    • Сьогодні, 17:31
    • Розсилка
    Бойовики на Донбасі
    Бойовики на Донбасі

    Що там буде далі? Ще гірше, ніж в Придністров'ї

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    Трудно найти человека, который бы мечтал приобрести кучу грязных лохмотьев или же приобретателя, который желал бы получить автомобиль, бывший в пяти авариях, с украденным двигателем и загаженным салоном. Донбасс доведен до такого состояния, когда он уже не является ни для кого лакомым куском, а является только дотационной ужасной нагрузкой, содержать и восстанавливать которую, практически на данный момент, нет смысла. Если там еще будут какие-то компании террористов, то считайте, что этот регион вообще можно будет предлагать в подарок, скажем, Зимбабве. И она тоже не возьмет.

    Здесь надо исходить не из того, что Россия любит захватывать, а она любит захватывать. Но Россия XXI-го века уже понимает, что имеет смысл захватывать, а что нет. В том то и дело, что если бы кто-нибудь дал Путину волшебную палочку, с помощью которой можно было бы вернуть донбасскую ситуацию обратно, то я не сомневаюсь, что он бы ее воспользовался.

    Россия позорно завязла в этой истории. Эта история бесславна, грязная и разрушительная для имиджа самого Путина. И это разрушение уже началось.

    Поймите, нельзя создавать город солнца руками уголовников. Нельзя творить какую-то высокую светлую идею, пусть даже бредовую, пусть даже национальную, - ее нельзя творить руками ублюдков. А других кадров нет. И то, что получилось – получилось чудовищно и никому не нужно.

    Что там будет дальше? Думаю, еще хуже, чем в Приднестровье. Приднестровье – очень советский регион, в котором эта советскость долгое время была стержнем. Но мы же видим, как эта маленькая, жалкая, банановая республика, с пластмассовыми жетонами на продовольствие и с дикарскими законами, оказалась никем непризнанной и никому не нужной.

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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