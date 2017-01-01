Будемо й далі робити вигляд, що в нас бідні лікарі?

Наталія Лебідь Журналіст

Наталія Лебідь

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Олександрівській лікарні хірург бере 500–600 доларів за операцію

Прочитала сльозоточивий пост Бутусова про бідних хірургів, які отримують 6 тисяч зарплатні щомісячно.

В Олександрівській лікарні хірург бере 500–600 доларів за операцію, а якщо врахувати, що оперує він щодня (та й не по одному разу), то на місяць виходить - $500×20 робочих днів = $10 000 мінімум, тоді як максимум може сягати й $20 тис., і $30 тис. доларів. Непогано?.. Хай такий хірург навіть відстібне трохи інтерну-асистенту, анестезіологу й, можливо, медсестрі, він все одно лишається при добрих баришах.

При цьому на потреби самої лікарні він не дасть ані копійки, хоча користується її устаткуванням, електро- й водопостачанням тощо. В Олександрівці не було не те, що шприців чи туалетного паперу, там не було навіть чаю в їдальні. У мене в зв'язку з цим інше питання: нафіга такому хірургу 6 тисяч гривень? За які такі заслуги?

Хай разом з колегами бере приміщення цієї лікарні в довгострокову оренду, робить там ремонт, виводить грибок зі стін, наймає адекватний персонал і оперує на здоров'є. А зі своїх $500–600 платить державі податки. Ні? Не проканає такий варіант? Будемо й далі робити вигляд, що існує якась міфічна державна безкоштовна медицина, що лікарі в нас бідні-бідні, й що мзда, яка їм платиться, це всього лише «благодійні внески»?!

Джерело: блог Наталії Лебідь

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