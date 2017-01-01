Рік після звільнення Надії Савченко: не так сталося, як гадалося

Ілля Новіков Юрист, гравець телевізійного клубу «Що? Де? Коли? »

Ілля Новіков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН Надія Савченко

Імпульс в європейських і міжнародних інстанціях втрачено, зачепитися за Савченко не вдалося

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За год со дня освобождения Надежды Савченко не случилось очень многое из того, что мы, как казалось, вправе были ожидать.

1. Не назначен единый уполномоченный с украинской стороны по освобождению политзаключенных в России с правом принимать решения. Функции по-прежнему поделены между МЗС, Минюстом, СБУ и Минской группой. На своих участках все справляются хорошо. Результата нет. Никто персонально не отвечает своей карьерой за его отсутствие.

2. СБУ за год не определилось со списком тех, кого они готовы предложить русским в обмен на украинских политзаключенных. В первую очередь российских граждан. Публичное предложение, на которое Путин должен был бы как-то ответить (например «мы не заинтересованы в освобождении россиян, воевавших на Донбассе») – не сделано. Все обсуждаемые списки, включая последние результаты верификации с участием ОБСЕ, не имеют прямого отношения к РФ. Москве очень легко перевести стрелки на ДНР и ЛНР, что и происходит.

3. Импульс в европейских и международных инстанциях потерян, зацепиться за Савченко как за паровоз, и вытащить в повестку остальной список – не вышло. Раскочегарить повторно эту топку, которая один раз погасла, будет очень трудно.

4. Крым, куда нет доступа ни украинским, ни любым другим нормальным дипломатам – правовая чёрная дыра. Там очень не хватает любых международных наблюдателей с любым гуманитарным мандатом, который устроил бы Киев. Принцип непризнания аннексии ни в какой форме – важный и хороший принцип, но за негибкость его применения расплачиваются те люди, в первую очередь татары, которые лишены всякой поддержки на месте. Омбудсмена Лутковскую, которая ездила туда совместно со своей русской визави Москальковой, потом долго поливали грязью за коллаборационизм.

5. В Крыму на месте очень не хватает рук. Местных правозащитников прессуют даже сильнее, чем тех, кого они защищают. Адвокаты, которые летают в Крым из Москвы или ездят паромом из Краснодара, до сих пор делают это полулегально или вовсе нелегально. Положено ездить как всем – через Киев и Джанкой, и обратно так же. Этим летом может начаться суд по делу «крымских диверсантов» Панова и Захтея. Полтора года я прошу МЗС, СБУ и Министерство оккупированных территорий сделать исключение хотя бы для адвокатов и официально разрешить нам летать напрямую из Москвы в Симферополь. Лучшее, что предлагают – «ну вы летайте, а мы как бы закроем на это глаза».

А так, конечно, каждый в отдельности на своем месте вполне справляется. Претензий предъявлять некому.

Джерело: блог Іллі Новікова

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