25 років тому Україна затвердила гімн

Євген Нищук Український актор театру та кіно, заслужений артист України

Євген Нищук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

15 січня 1992 року Верховна Рада України ухвалила офіційну музичну редакцію Державного гімну України. Минуло 25 років.

Протягом цього часу ми пережили безліч потрясінь, під цю пісню сповнювались щастям та гордістю, слухали її і плакали, прощаючись з найкращими...

Нині композиція «Ще не вмерла України і Слава, і Воля» на слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького - стала справді народною!

Її зворушливо співають зовсім маленькі українці, можливо, не до кінця усвідомлюючи зміст слів, але десь глибоко розуміючи їх важливасть та силу; її, сповнюючи власним життєвим досвідом співають сивочолі; вона звучить на найповажніших світових культурних, спортивних, наукових форумах, як символ сили українців; ця пісня раптово лине з приймачів і викликає щирі сльози українців на тимчасово окупованих територіях; «Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці..» лине з уст наших бійців, що захищають Україну на Сході…

Це не просто пісня, гімн - це наш символ. Тож, шануймо його!

А ось це виконання для мене особисто є одним з найдорожчих! Тоді, на Майдані Гімн України неймовірно виконав народ України!

Джерело: блог Євгена Нищука

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