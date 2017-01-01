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    Думки вголос

    «Бандеризація» України – найбільша загроза для імперської Москви

    • Олег Тягнибок

      Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

    • Вчора, 18:34
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    Степан Бандера
    Степан Бандера

    Революція гідності — яскравий приклад «бандеризації». Головним гаслом Майдану стало бандерівське «Слава Україні! Героям слава!»

    Що є найбільшою загрозою для імперської Москви? Чого вона найбільше боїться? «Бандеризації» України. Це визнають самі кремлівські ідеологи і пропагандисти. Про це говорять московські ЗМІ не тільки сьогодні. Вони про це прямо казали й десять і більше років тому. А «бандеризація» України таки відбувається. І це є головною причиною того, що москалі сьогодні не в силі підкорити Україну.

    Революція гідності — яскравий приклад «бандеризації». Головним гаслом Майдану стало бандерівське «Слава Україні! Героям слава!». А рушійною силою Майдану, хто б там що не говорив і як би зараз не намагався заретушувати той факт, став націоналізм. І без націоналістів-бандерівців Майдан би не те що не встояв і не переміг би маріонетковий режим Януковича. Він просто би здувся на стадії наївних прохань до «євроінтегратора» Януковича: «Підпиши!» (асоціацію з ЄС). Саме завдяки ідейній перемозі націоналістів Україна сьогодні і без тиранії Януковича, і не в московському «Мутному Союзі».

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    Героїзм українських воїнів, тисячі добровольців і волонтерів, вибух патріотизму — також наслідок тієї «бандеризації» — перемоги ідей українського націоналізму в масовій свідомості значної частини суспільства. Тому москалі вже не здатні підкорити Україну.

    Джерело: блог Олега Тягнибока

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