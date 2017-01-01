Інформаційний тероризм Кремля. Як з ним боротися

Герман Обухов Координатор Міжнародної антипутінської коаліції «Стоп фашизм в Росії!»

Герман Обухов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні для Заходу і, зокрема, для Сполучених Штатів, існує загроза від Росії, яку поки ніхто не зважився правильно кваліфікувати, після чого почати пошук рішення дуже великої проблеми та ліквідації цієї загрози.

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То, что делает Россия в информационном пространстве за рубежом это никакая не пропаганда, это самый настоящий информационный терроризм и информационные диверсии. Пропаганда это продвижение и отстаивание каких-то идеологий или идей, которые могут быть как политические, так и не политические. Информационный терроризм - это умышленное искажение фактов и фальсификация реальных событий. К примеру, Соединенные Штаты могут пропагандировать американский образ жизни, а Испания – лучшие климатические условия для отдыха. Это нормально и ни у кого не вызывает протеста, хотя с такой пропагандой тоже можно поспорить. Однако, когда Россия в своих СМИ на весь мир заявляет о том, что украинские военные распяли русского младенца, хотя на самом деле это чистая фальшивка, где не указывается ни место происшествия, ни свидетели, ни время, это не что иное, как информационный терроризм. Такая информационная диверсия преследует лишь одну цель – возбудить ненависть к народу Украины как внутри России, так и во всем мире. Данное постановочное действие можно и нужно квалифицировать как информационный терроризм со всеми вытекающими для преступников последствиями.

«Чем чудовищней ложь, тем легче в нее верят», - сказал как-то министр пропаганды Третьего Рейха Германии Йосеф Геббельс. Летом 2016 года российские СМИ распространили фальшивку об изнасилованной русской девочке Лизе в Берлине. Правоохранительные органы Германии в ходе расследования установили, что никакого изнасилования не было и это выдумка российских журналистов с целью посеять недоверие к Германии или даже ненависть к немецкому народу. В результате российский журналист, давший эту «новость» в эфир, был выдворен из страны, а ТВ канал оштрафован, однако фальшивка дала свои плоды и многие в нее поверили, поскольку должного опровержение в российских СМИ не последовало. Подобная провокация имела место совсем недавно в Литве, где неустановленный источник (предположительно российского происхождения) дал в сеть фальшивую информация о якобы изнасилованной девочке в городке Ионава солдатами НАТО. Следствие не нашло никаких фактов, подтверждающих данное преступление, - ни девочки, ни солдат НАТО в этом городке, а сам источник исчез из сети. Данное действие также преследовало очевидную цель - дискредитировать присутствие солдат НАТО в странах Балтии.

С пропагандой можно бороться контрпропагандой или даже спорить, если у оппонентов имеются весомые аргументы и правдивые источники информации. С информационным терроризмом спорить бессмысленно – его надо запрещать и преследовать по закону. Если российский телеканал Russia Today, к примеру, позволит себе дать в эфир то, что подпадает под категорию информационного терроризма, он должен быть запрещен для вещания по всем кабельным сетям и спутниковым каналам. Данное ограничение должно действовать для всех без исключения российских СМИ, вещающих за пределами России, если они будут уличены в информационной диверсии. Спутниковые ТВ компании и кабельные сети, транслирующие запрещенные российские ТВ каналы, которые вовлечены в организацию и реализацию информационного терроризма, должны нести наказание в своей стране в соответствии с нормами закона.

Можно провести совершенно очевидную параллель между реальной террористической организацией, как ИГИЛ, и телеканалом, занимающимся информационным терроризмом. Увидев и услышав на экране телевизора фальшивку либо о распятом младенце, либо об изнасилованной девочке, либо о каком-то другом подобном преступлении, которого не было и в помине, кто–то может взять в руки оружие под воздействием своих эмоций и пойти убивать ни в чем не повинных людей или защитников другой страны.

Информационный терроризм должен преследоваться по закону наравне с обычным терроризмом. Искажая факты и фальсифицируя события, информационные террористы воздействуют на сознание людей в гораздо больших масштабах, чем взрыв пластида, и это влечет за собой гораздо более трагические последствия. Россия и Кремль поддерживает не только информационный терроризм, но и терроризм обычный. Так в феврале текущего года в самопровозглашенную республику ДНР приехал графоман, выдающий себя за писателя, Захар Прилепин. Перед телекамерами он сказал: «Для победы над Украиной мы должны уничтожать украинских детей». Вскоре после этого Прилепин получил от Кремля миллион рублей в качестве премии за вклад в российскую литературу. Это очевидный факт прямого одобрения Кремлем терроризма на востоке Украины.

С информационным терроризмом надо бороться уже сегодня, а не ждать, когда волна реального терроризма, порожденная информационным терроризмом и поощряемая Кремлем, захлестнет страны Западной Европы и Северной Америки. До сих пор нет законов, которые могли бы квалифицировать это преступление и определять меру наказания. В России уже давно действуют законы, преследующие «экстремизм», хотя на самом деле эти законы направлены на борьбу с инакомыслием. Западные законодатели почему-то считают, что информационный терроризм России это «невинное явление». Сколько им надо времени для понимания всей остроты сложившейся опасной ситуации?

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