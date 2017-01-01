Про блокаду: Визначати яким шляхом рухатися повинні не Парасюк-Семенченко, а держава

Олександр Деркач Банкір, бізнесмен

Олександр Деркач

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пару слів з приводу блокади.

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Прежде чем определить для себя, блокада или не блокада, надо бы вначале ответить на другой, более общий вопрос. Кто для нас люди, живущие в ОРДЛО. Военнопленные, или в колаборационисты и отщепенцы.

Если «наши», то нужно не блокировать, а наоборот, всячески развивать с ними экономические и гуманитарные связи. Чтоб они чувствовали связь, заботу и всеми фибрами души стремились в Украину. Если «предатели», то никаких связей, полная блокада, граница и минные поля. Только тогда уж без дураков и без игр в критический и некритический товарооборот. Потому что всегда будет стоять вопрос. Почему, например товар с предприятий господина Ахметова можно ввозить-вывозить, а с предприятий господина Петрова, нет.

Блокировать, это в общем-то заранее согласиться на то, что мы от Донбасса отказываемся. Такова серьмяжная правда жизни. Рассчеты, что таким образом удастся поставить Россию на колени экономически, и она сама уйдет, не выдерживают критики.

Русским эта ситуация наоборот выгодна, что бы они не говорили публично. Не блокировать, это тоже не значит, что нужно продолжать ту аморфную политику, которая была до этого и заключалась в четырех известных словах «ни войны, ни мира».

У нас пока не видно ни понимания, ни подходов, ни внятной программы, ни ресурса, ни международной поддержки для того, чтобы реинтегрировать эти территории на наших условиях.

Вопросов много, но главное, по-моему, определять по какому пути двигаться должны не Парасюки-Семенченки, а государство. Не на эмоциях и не под давлением. И чтоб два раза не вставать. По поводу российских банков. Если они должны уйти с Украины, то надо дать им возможность уйти. Спокойно и цивилизованно. Защитив права украинских вкладчиков, украинского персонала и украинских заёмщиков. Без ритуальных погромов и самосуда со стороны обычного хулиганья, вольно или невольно подталкиваемых людьми, которые должны стоять на страже закона, а не множить хаос в стране. Хотя бы из чувства здравого смысла.

Например у того же Сбербанка free float, то есть количество частных и институциональных инвесторов составляет 48 процентов. Будут иски, будут суды, будут аресты имущества за границей и тд.

Джерело: блог Олександра Деркача

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