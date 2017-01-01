Про роль Яndexa під час Майдану

Олександр Деркач Банкір, бізнесмен

Олександр Деркач

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хороша програма з заторами дуже потрібна. Хто перший зробить, стане мільйонером

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Вспомнил о Яндексе одну загадочную историю.

2014 год, февраль. Кульминация Майдана. Последние дни, последние часы. Дикое напряжение. Власти пытаются создать панику. Закрывайте офисы. Все по домам. Идут войска. Метро не работает. С 13 обещают перекрывать мосты с левого на правый берег. А мне в аэропорт в 3 часа ехать. Кровь из носу.

Сижу за компьютером, вычисляю, как через Канев до Борисполя добраться. Хотя и не верю, что перекроют. И тут на моих глазах все мосты на карте Яндекса закрашиваются бордовым и появляется знак «кирпич». Киевляне знают. Как на перекрытом Крещатике. Обана. Попал. Через Канев уже не успеваю. Говорю водителю, едем через мост Кирпы, там разберемся.

Едем и не верим своим глазам. Мосты открыты, всё спокойно. А на Яндексе - «кирпич». Звоню одному нынешнему большому начальнику. Передай на 5-й канал. Пусть народ успокоят. Мосты - провокация. Что это было, ошибка менеджера, хакерская атака, проделка злочинной влады, рука Москвы, или рука Вашингтона, не знаю. Но такое было. Киевляне, думаю, подтвердят. Не все просто с этими яндексами. Да и с гуглами тоже. Не впадайте в иллюзии.

PS. А хорошая программа с пробками очень нужна. Кто первый сделает, станет миллионером.

Джерело: блог Олександра Деркача

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