В країні тепер новий головний банкір
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На Коломойського більше не спишеш
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Если вы не знали. Фамилия его не Гонтарева. Александр Данилюк, министр финансов. После национализации Привата, государство, уже имея в своей котомке Ощад, Эксим и Укргазбанк, стало монополистом на банковском рынке Украины. В связи с чем возникает закономерный вопрос. В состоянии ли оно эффективно управлять всем этим хозяйством. И новым и существующими.
Я уверен, что где-то в недрах Минфина и Нацбанка пылится какая нибудь государственная программа работы с этими банками. Но давайте взглянем на ситуацию реально. Кто-то изучал эффективность государственных вложений в эти банки? Какая там экономика, уровень рисков. Как у них с нормативами, в том числе Н9 и Н10 по инсайдеру, которым является государство. Не являются ли они черными ящиками, из которых бесконтрольно рихтуется бюджет и кредитуются компании, приближенные к "солнцеподобным". Как это было долгие годы.
Кто-то может сегодня например, сказать, что такое вообще Эксимбанк и Укргазбанк. Какие у них задачи и перспективы. Какая у них стратегия. Какая у них ниша на рынке. Чем они отличаются. Оба занимаются и корпоративными клиентами и розницей, собирают депозиты. Конкурируют между собой и с Ощадом. Все дают проценты в 1.5 -2 раза выше по гривне, чем, например, Аваль. Чем они их отбивают. Кредитами под 25 процентов? Кому? Единственный, о ком можно сказать что-то внятное, Ощад. Который пытается каким-то образом шагнуть из эпохи лионских ткачей в эру Стивена Хокинга. И то, наверное, благодаря позиции его руководителя Андрея Пышного, а не государства.
Верховна Рада на днях приняла закон о создании Экспортно-кредитного агенства. Куда нужны будут немалые государственные деньги. А чем Эксимбанк не устраивает в этой роли. Зачем плодить еще одну контору. Это ведь его прямые функции. Непонятно теперь, как на рынке будет строиться работа с двумя конкурирующими розничными банками - Приватом и Ощадом. С одним собственником.
Вполне реальна опасность, что они, имея гарантии государства, опять накосят депозитов под проценты намного выше среднерыночных и навыдают таких кредитов, что через пару лет уже непонятно будет кого там перенационализировать. И так далее и тому подобное. Это реальные и непростые вопросы. И на них нужно искать ответы. На Коломойского то больше не спишешь...
Джерело: блог Олександра Деркача