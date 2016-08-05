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    Думки вголос

    Саме цим Україна і відрізняється від Росії!

    • Ольга Курносова

      російський політичний діяч, керівник відділення Об’єднаного громадянського фронту у Санкт-Петербурзі. Організатор «Маршів незгодних»

    • 5 Серпня, 2016, 08:03
    • Розсилка
    Михайло Бабич
    Михайло Бабич

    Посол Росії в Україні, який думає і діє як військовий - що може бути гіршим зараз?

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    Все СМИ вчера вечером обошла новость о том, что Украина НЕ согласовала кандидатуру Михаила Бабича на должность посла России в Украине. Вчера поздно вечером заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина отказалась удовлетворить предложенную Россией кандидатуру на должность нового посла. Об этом сообщает 5й канал. «Этот вопрос снят с повестки дня. По крайней мере так, как он был поставлен, – он снят с повестки дня» цитирует чиновника Украинская правда. Очень приятно сознавать, что я имею к этому событию непосредственное отношение.

    Началась эта история неделю назад. Мне написала Наташа Малиновская из Главкома и предложила провести пресс-конференцию про ситуацию вокруг ликвидации Крымского федерального округа. Я предложила добавить тему нового посла России. Наташа согласилась. Чем больше информации о Михаиле Бабиче я получала, тем меньше мне нравилась эта кандидатура. Человек, который думает и действует как военный — что может быть хуже сейчас? Особенно в должности посла! И вдруг, разговаривая с экспертами, я понимаю, что еще не все пропало! Ведь, страна, в которую назначается посол, должна дать согласие на такое назначение. И именно в этот момент я поняла, что мы можем повлиять на ситуацию.

    А дальше была сама пресс-конференция. Илья Пономарев разделял мою позицию по кандидатуре Михаила Бабича. Так что мы смогли не просто описать СМИ жизненный путь кандидата, который служил в ВДВ, ГРУ, ФСБ, был премьером правительства Чечни, полпредом, депутатом Госдумы, но и обратиться к Президенту Украины с призывом не согласовывать столь одиозную кандидатуру!

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    Именно этим Украина и отличается от России! Мы, неравнодушные люди, можем влиять на происходящее в стране! Потому что есть СМИ, которые рассказывают об этом. Потому что есть общество, которому есть дело до всего, что происходит в стране. И именно поэтому власть не может игнорировать происходящее. И это ответ всем тем, кто не понимает, зачем мы, российские эмигранты, Украине. Вот именно за этим — рассказывать все, что мы знаем о российской власти, о том, как она устроена, обращать внимание на то, что вам, украинцам, не заметно.

    Спасибо всем, кто писал об этом! Отдельное спасибо Наташе Малиновской и Главкому. Такие истории, когда у нас получается задуманное, дают силы. Силы на борьбу с Кремлем.

    И это отличный пример того, как все работает. Что в ситуации, на которую на первый взгляд ты не можешь повлиять, все изменяет твоя вера в собственные силы. И этот закон работает везде. Даже в России! Ведь именно тогда, когда мы выходили на улицу уверенные в себе, мы побеждали. Иногда это были совсем маленькие победы, иногда мы сами их не замечали, но они были. И сейчас самый главный наш враг — наш собственный пессимизм! Когда тот, кто сидит в твоей голове, говорит тебе — молчи, сиди дома, ты нечего не можешь изменить… Это не так! И эта история очень важна, чтобы понимать, как все работает!

    Джерело: Русский Монитор

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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