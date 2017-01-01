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    Думки вголос

    Чи зможе світ покінчити з «імперією зла», яка перетворилася на «імперію брехні»?

    • Олег Панфілов

      Засновник московського Центру екстремальної журналістики

    • Вчора, 22:37
    • Розсилка

    У Путіна немає іншого механізму продовження своєї влади, крім елементарного брехні - він бреше населенню, бреше світу, бреше самому собі

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    Не знаю, насколько искренен новоизбранный президент США Дональд Трамп в оценке того, что вытворяли российские кибердиверсанты, но, кажется, мир окончательно созрел для того, чтобы понять, что такое Россия. И выработать наконец способы борьбы с «русским миром». Теперь вряд ли стоит прикрываться таинственным обозначением «гибридная война» – настало время определить, что делать со страной, откуда исходят смерть и ложь.

    До 1991 года в мире было спокойно – Советский Союз добровольно опутал себя колючей проволокой, назвал это «железным занавесом», создав самый большой концентрационный лагерь. Что творилось внутри, было мало кому известно – иностранцев пускали неохотно, только на «стройки коммунизма», которые на самом деле были «стройками капитализма», когда инженерами работали американцы, немцы или французы, а советскими были только рабочие, по большей части заключенные.

    Иногда в СССР запускали иностранцев для пропаганды: как правило, это были журналисты и публицисты коммунистических взглядов, а то и сами деятели коммунистических партий, которые поняли, что Кремль готов стать для них кормушкой. Ради денег можно было съездить, встретиться с лидерами большевиков, написать книжку и пару десятков статей. В книжках и статьях не всегда были лицеприятные оценки происходящего в Советской России, поэтому переводилось не все – только избранное, но зато массовыми тиражами. Для советских коммунистов было важно убедить свое население в том, что там, на Западе, интересуются «успехами» Советского Союза.

    Примерно так, как последние несколько месяцев выдавалось мнение, что Трамп – друг России. Это было какое-то сумасшествие, совершенно необъяснимая кампания – ни с точки зрения российской имперской идеологии, ни с точки зрения здравого смысла. Понятно, что за этим что-то скрывалось, возможно даже надежда на то, что кибератаки повлияют на общественное мнение в США и власти – и прошлые, и вновь избранные – встрепенутся и заявят, что вот Россия оказалась сильнее нас, а потому надо срочно отменять санкции, кормить россиян и делать все, чтобы они еще больше не рассердились. Абсурд, который мог прийти в голову или совершенно наглым людям, или абсолютно не здоровым. Второе – реалистичнее.

    Российская внешняя политика последние два-три года, особенно после неудачи с созданием «Новороссии» и превращением восточных и южных областей Украины в пророссийские регионы, стала напоминать карабкающуюся по склону бархана ящерицу. Она бежит, перебирает лапками, песок осыпается и тащит ящерицу вниз, но она отчаянно стремится вверх и чем быстрее перебирает лапами, тем быстрее скатывается вниз. В Кремле сочиняют новые и новые фейки – они живут уже не недели, а дни, часы и даже минуты, пока настырный пользователь интернета не находит подтверждение лжи. А Кремль все равно продолжает врать.

    Первые два дня истерика по поводу катастрофы Ту-154 у побережья Черного моря в Сочи была настолько яростной, что казалось, что россияне наконец возьмутся и потребуют от Путина раскрыть хотя бы это дело. Не отмахиваться или формально брать «на личный контроль», а раскрыть до конца, чтобы население наконец могло вздохнуть с облегчением и сказать: мы знаем, сколько врагов у России. О катастрофе забыли через неделю, панахиды по поводу девяти дней поминовения прошли немноголюдно. Теперь уже не слышны обещания провести тщательное расследование и, кажется, мало кто верит в то, что следствие захочет что-то узнать. Люди удовлетворились тем, что какие-то больницы назвали именем «доктора Лизы», а в честь дирижера Халилова переименовали военно-музыкальное училище.

    За 17 лет правления Путина в России произошло несколько десятков крупных катастроф, терактов и природных бедствий со значительными человеческими потерями. Раскрываемость нулевая, за исключением нескольких, когда виновными названы «стрелочники», но не реальные исполнители, а тем более заказчики. За это время в России не раскрыто ни одно убийство журналистов или политических деятелей, а власть настойчиво внушает населению, что виноватые некие силы – то ваххабиты, то террористы, то «исламисты», то ИГИЛ, то еще кто-то, но не сами власти, которые по долгу службы обязаны создать все условия для безопасной жизни россиян.

    Российская власть продолжает настойчиво врать: в Советском Союзе врали, как сейчас, тогда просто не было необходимости обманывать население, у которого не было возможности получать альтернативную информацию – за колючей проволокой все было спокойно, все жили только так, как говорил очередной вождь. Нынешний российский вождь хотел бы восстановления именно таких условий для своего пребывания у власти, для этого запугивают пользователей интернета и блогеров по любому поводу, даже за перепост чужого текста. Теперь интернет стал вроде самиздата – он есть, но свободно им пользоваться опасно, можно сесть в тюрьму. Уровень страха и вранья в России вырос невероятно, такого последним советским вождям даже и не снилось.

    История с «рыбаками», с которыми Путин и его местоблюститель Медведев общались летом на озере Ильмень, оказались вовсе не рыбаки. Сейчас, после рождественской службы в Великом Новгороде, где рядом с Путиным стояли все те же «рыбаки», он с ними после службы чаевничал. В рыболовной «бригаде» оказалась ухоженная дама средних лет, с лицом, которого касался исключительно ветерок фена, но никак не северный колючий ветер. Она изображала «рыбачку», сидела напротив вождя. Таинственная «рыбачка» оказалась Ларисой Борисовной Сергухиной, заместителем генерального директора компании «Еврохимсервис», а не рядовым специалистом по ловле рыбы в рыболовецком хозяйстве Великого Новгорода.

    Конечно, у службы охраны любого президента есть свои «накатанные» приемы, чтобы обезопасить своего подопечного – используют, к примеру, двойников или пустой кортеж, но чтобы вот так выдавать за «рыбаков» сотрудников охраны и «бригадира» Ларису Борисовну – хамству нет предела. ФСО или обычные помощники российского вождя должны знать о возможностях интернета, о том, что по фотографии найти человека – раз плюнуть, но по-прежнему, как в советские времена, нагло врут, напропалую. Они уже не считаются с мнением населения – реальным, а не тем, что выдают за социологически исследования. Как сказал бы главный советский вождь Ленин, «врали, врут и будут врать», поскольку другой российская политика не была последние сто лет.

    В советское время большой беды от СССР не было, кроме того, что советские войска настойчиво гибли на разных континентах. Что происходило внутри страны, мало кого беспокоило – все понимали, что спустя 74 года коммунистической идеологии и тоталитарного режима ждать от населения свободы или демократии совершенно нелепо. Редкие туристы везли в СССР жвачку или джинсы – в качестве мелкого или дорогого подарка, – зная, что за это можно было поплатиться выдворением и запретом посещения страны, «где так вольно дышит человек». Общество было замкнутым в своем маленьком мирке, в котором было много идеологии про «светлое будущее», сказки про «могущество» и легенды о том, что «нас все боятся». Советские люди не догадывались, что боязнь была не потому, что СССР был «могучим» – это был страх перед лепрозорием.

    Что теперь делать, многие опять не знают: границы открылись не только для российских туристов, традиционно не знающих ни языков, ни элементарных норм приличного поведения. Границы открылись и для пропаганды – такой же лживой и беспардонной. Кремль не знает ограничений и правовых норм, поскольку никогда не соблюдал законы собственной страны. Теперь наглость и хамство – обычные нормы поведения в городской подворотне или деревенской пивнушке – настойчиво распространяются в качестве российского бренда. Миру внушается мысль, что Россию исправить нельзя, а значит всем придется жить по ее правилам.

    Кибератаки – не новость, и начались они не сейчас. Первой жертвой стала Грузия в 2008 году, когда в первый же день были атакованы правительственные и информационные сайты, и была организована диверсия для уничтожения правительственного сервера. Странно, но тогда мало кто понимал, что ненаказанная страна становится рецидивистом, закоренелым преступником – для нее теперь нет ограничений, не говоря уже о совести. Россию так и не наказали за Грузию и она стала совершать новые преступления.

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    Два года назад все европейские структуры заговорили о необходимости создать русскоязычное телевидение, чтобы противостоять российской пропаганде. Много говорили и обсуждали, но ничего не сделано. В то же время, Путин структурировал свою пропаганду, увеличил финансирование и стал оказывать дезинформационное давление на западные страны. Кибератаки – всего лишь часть плана по информационному доминированию, желанию подавить свободу слова и заставить людей слушать путинскую ложь. Фейковая Россия стала огромной проблемой, которую американцы ощутили на себе в полной мере.

    Сможет ли мир покончить со страной, которую когда-то Рональд Рейган назвал «империей зла» и которая за последние годы превратилась и в империю лжи? У Путина нет другого механизма продления своей власти, кроме элементарного вранья – он врет населению, врет миру, врет самому себе, оттягивая неизбежный финал. Наивный Запад, верящий в правду и неизбежность наказания за ложь, наконец начинает осознавать, что фейковая Россия – не виртуальная реальность.

    Джерело: Крим.Реалії

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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