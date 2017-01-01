Трамп чи Ванга? Кого російська пропаганда зробить новим рятівником країни

Олег Панфілов Засновник московського Центру екстремальної журналістики

Олег Панфілов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

У тому, що Кремль буде і далі брехати, сумнівів практично немає, по-іншому він не може

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Информационная атмосфера в России напоминает грозовое небо – в сполохах зарниц, грохоте столкновений воздушных потоков и сиянии ослепительных молний, срок воздействия которых 2-3 секунды, а потом – тишина и дождь. После всех информационных войн последнего десятилетия, в России опять начали прибегать к таинственным вбросам – как во внешней, так и во внутренней политике. Во внешней все было предсказуемо – в американских выборах победил Дональд Трамп, и как он отнесется к России и лично к Путину в Кремле, конечно, предполагали, но все равно пытались оттянуть катастрофу.

Во внутренней политике в связи с этими обстоятельствами ситуация складывается еще более печально – успехов в экономике нет и не предвидится, социальное напряжение растет, вечно подгонять дутый рейтинг Путина становится опасно. И вот идеологи рождают два мифа – Трамп полюбит Россию и лично Путина, а ясновидящая Ванга предсказала счастливую жизнь россиянам и неприятности всем другим, в первую очередь – врагам.

Вангелия Пандева Гуштерова, бабушка Ванга, умерла 11 августа 1996 года, успев прославиться многочисленными публикациями падких на сенсации болгарских журналистов. Не обошли ее вниманием и в советской прессе, а в российских СМИ она популярна до сих пор. Болгарская бабушка была знаменита тем, что якобы предвидела и якобы излечивала людей от многих болезней, но так ничего не сделала для того, чтобы вылечить своего мужа Димитра от алкоголизма, а саму себя – от рака груди.

Бабушке Ванге благоволили коммунисты, а главным защитником и покровителем была Людмила Живкова, дочь диктатора Болгарии с 1954 по 1989 годы. В 1967 году «ясновидящая» была оформлена как государственная служащая с зарплатой в 200 левов в месяц, а визит к ней стоил для граждан социалистических государств – 10 левов, для граждан «западных» государств – 50 долларов. Академик Евгений Александров писал, что «Ванга – это отлично раскрученный государственный бизнес, благодаря которому захолустный край превратился в место паломничества толп со всего мира».

Коммунисты были вообще странными людьми – с трибун они убежденно говорили про «светлое будущее», размахивая руками и искусно владея риторикой, потом они утихали и прибегали к услугам «ясновидящих». В Болгарии была Ванга, в СССР – Джуна Давиташвили, о деятельности обеих до сих пор много спорят, но никакого реального объяснения, кроме обвинений в шарлатанстве, нет. Ванга якобы предсказала мировую войну в 2010 году, а в 2016-м Европа должна была обезлюдеть. Понятно, что это все произносилось для прежних поколений, но предсказания легко проверять по истечении времени.

Прогнозы Ванги упорно не сбывались, но в российской пропаганде она опять возникла как часть информационной войны. Ванга и померла уже больше 20 лет назад, а пропаганда не унимается – теперь распространением бреда от имени слепой старушки заняты российские федеральные каналы, в интернете происходит буквально вакханалия. Для пущей убедительности приводятся «пророчества» еще одной бабушки – Матроны Московской, в миру Никоновой. Оккультизмом страдали коммунистические деятели, практиковавшиеся у Евгении Саркисовой, более известной как Джуна Давиташвили, о которой миф как о «целительнице», благодаря спецслужбам, разнесся по всему миру. Сама Джуна хвастала генеральской формой, за восемь лет до смерти провозгласила себя ассирийской царицей.

Для престарелых коммунистических вождей оккультизм, ясновидящие и экстрасенсы были спасением их мечущихся душ: кажется, они сами понимали, что марксизм-ленинизм – это временно, а желание быть бессмертными или хотя бы долго возглавлять Политбюро ЦК КПСС было несбыточным. Но в сказки они верили – сами были сказочниками, а поверить другим аферистам было тяжелым испытанием. У нынешнего Кремля тоже большая проблема с убеждением населения, а Ванга – проверенный герой всех сказок последних десятилетий.

Ни у кого не возникает желания даже подумать, посмела бы необразованная бабушка при жестком контроле коммунистической власти и Комитета государственной безопасности Болгарии, аналога советского КГБ, предсказывать то, что противоречило официальной версии развития мира. Из современных «ясновидящих» казахстанская Вера Лион предсказала на днях, что «у РФ улучшатся отношения с США и Дональдом Трампом, а также с Китаем. А вот между Соединенными Штатами и Поднебесной будет небольшая стычка. А вот НАТО и Европейский союз начнут терять своих партнеров». Официальное имя «прорицательницы» – Висич Вера Витальевна, живет она в Караганде, тоже якобы «лечит», одновременно и предсказывает: «Путин женится в 2017 году на блондинке», что должно внушить россиянам еще большую веру в вождя.

Идеологически правильное предсказание Веры Лион повторяет во многом таинственные мантры давно умершей Ванги, но, с точки зрения пропаганды, совершенно беспроигрышное – «Трамп и Путин сделают много для мира, мы все это понимаем». Собственно говоря, упоминание Трампа и США во всех предсказаниях должно снивелировать информацию сразу же после выборов, когда новый президент США вдруг не стал искать встречи с Путиным, заискивать перед ним, просить прощения за введенные предшественником санкции, а наоборот, начал назначать на ключевые посты явных русофобов, уже сделавших несколько резких заявлений.

Российская пропаганда давно не попадала в такую сложную ситуацию: за несколько месяцев до выборов только ленивый депутат Госдумы не рисовал радужные картины будущего российско-американских отношений. Все были в ожидании отмены санкций, объятий Трампа и Путина, совместных военных парадов и главное – отказа Вашингтона от поддержки Киева. Кстати, все прорицательницы об этом тоже «прорицали». Информационная вакханалия продолжалась, и россияне стали уже всерьез говорить о том, что лучшего друга России не найти, осталось только назвать улицы и площади именем Трампа, а Зурабу Церетели заказать 150-метровый монумент 45-го президента США и поставить его в центре Петропавловской крепости.

И вот – все рухнуло. Прорицательницы – живые и усопшие – еще продолжают с помощью пропаганды убаюкивать расстроенное народонаселение, однако на российских ток-шоу царит уныние. Пока мало кто осмеливается вернуть россиян к осознанию сермяжной правды – России никто не будет помогать, пока Путин будет убивать украинцев и сирийцев. По большому счету претензий к Путину намного больше – и война в Грузии, и убийства в Чечне, поддержка сепаратизма в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии и Карабахе. А пока опровержения сыплются одно за другим – Дмитрий Песков вынужден оправдываться и что-то мямлить по поводу «несостоявшегося телефонного разговора», который придумал тот же Песков еще до инаугурации.

В минувший понедельник советник президента Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн провел разговоры с российским послом в США Сергеем Кисляком: «Был один телефонный разговор, по поводу четырех тем. Во-первых, по поводу катастрофы самолета. Вторая тема – поздравления с Рождеством и Новым годом, третья – по поводу переговоров по Сирии, а четвертая была про то, чтобы после инаугурации договориться о звонке между президентом Путиным и президентом Трампом». Стало быть, новоизбранный президент США не жаждет общения с Путиным, скорее всего полагая, что важнее другие дела. Если это так, то никаких послаблений в санкциях Кремлю не стоит ожидать, к тому же Сенат США предпринимает все меры, чтобы идея об отмене санкций не рассматривалась вообще.

Не понятно, сколько еще российская пропаганда будет кормить население сказками от покойной бабушки Ванги или Веры Лион из Караганды, но первое, с чем столкнется Дональд Трамп и его администрация, – это постоянное вранье из Кремля. Будут врать постоянно, будут врать по любому поводу. Пентагон уже вынужден назвать «чепухой» и «пропагандой» сообщение министерства обороны РФ о том, что «22 января командованием авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим от американской стороны по «прямой линии» из штаба международной коалиции были получены координаты целей ИГИЛ в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо». Можно предположить, что сообщение Минобороны РФ предназначено для внутренней пропаганды, с целью убедить население России в том, что вот, наконец, первый пример нового российско-американского сотрудничества.

В том, что Кремль будет и дальше врать, сомнений практически нет, по-другому он не может. Дональд Трамп – бизнесмен, человек, который по специфике своей прежней деятельности не переносит на дух лжецов, а тем более, когда речь идет не о бизнес-сделке, а об отношениях двух больших стран. Речь даже не идет о том, сколько будет терпеть Трамп, а о том, насколько россиянам не надоест слушать сказки от бабушки Ванги.

Джерело: Крим.Реалії

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